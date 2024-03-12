Ракеты ATACMS войдут в новый пакет помощи Украине от США - Politico

Ожидается, что Белый дом во вторник объявит о том, что он пришлет Украине несколько армейских тактических ракетных систем в новом пакете военной помощи на сумму 300 миллионов долларов, по словам официальных лиц США, которые знают об обсуждении, передает УНН со ссылкой на РоІітісо.

По словам одного из официальных лиц, пакет будет включать несколько противопехотных/противоматериальных ракет, или APAM, более старой версии дальнобойной ATACMS, которая преодолевает 100 миль и несет боеголовки, содержащие сотни кассетных бомб. Всем была предоставлена анонимность, чтобы говорить перед объявлением.

По словам этого чиновника и еще одного американского чиновника, транш также будет включать дополнительные снаряды для 155-мм гаубиц и управляемой реактивной системы залпового огня. В сентябре США впервые отправили первую партию ATACMS средней дальности.

Эта новость появилась в тот момент, когда Конгресс остановил принятие дополнительного запроса президента Джо Байдена, который включает дополнительное финансирование войны в Украине, а также помощь Израилю и Тайваню. Пентагон не может прислать Киеву дополнительные вооружения с декабря, когда у него закончились деньги на пополнение запасов.

По словам двух официальных лиц, пакет будет оценен в 300 миллионов долларов. У солдат на передовой заканчиваются боеприпасы и противовоздушная оборона, поскольку законодатели спорят вокруг закона.

Пентагон смог использовать сбережения от предыдущего армейского контракта на украинское оружие, сказал представитель министерства обороны США.

Хотя украинцы будут приветствовать новое оружие, последний пакет является лишь временным решением.

"Это не альтернативный путь для дополнительного", - сказал в пятницу третий чиновник Министерства обороны США о плане использования армейских сбережений для Украины.

США готовят новый пакет военной помощи для Украины - Reuters