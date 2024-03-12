Ракеты ATACMS войдут в новый пакет помощи Украине от США - Politico

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  51262 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  96110 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  101126 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  125940 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  122892 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114372 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114354 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105318 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  189071 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

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8 марта 2024, 11:48  •  260628 просмотра

Ракеты ATACMS войдут в новый пакет помощи Украине от США - Politico

Белый дом объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, включая несколько армейских тактических ракетных комплексов с дальностью действия 100 миль.

Война •   •  17818 просмотра
Ракеты ATACMS войдут в новый пакет помощи Украине от США - Politico

В ОП объяснили, чего ожидать от визита Макрона в Украину

Ожидается, что предстоящий визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину завершится подписанием новых соглашений, направленных на укрепление сотрудничества и безопасности между двумя странами, на основе двустороннего соглашения о безопасности, подписанного в Париже в феврале.

политика •   •  17857 просмотра
В ОП объяснили, чего ожидать от визита Макрона в Украину

Запорожье: армейцы рф обстреляли из артиллерии Гуляйполе, ранены две женщины

Две женщины в возрасте 63 и 77 лет были ранены во время артиллерийского обстрела россиянами Гуляйполя в Запорожье и отправлены в больницу.

Война •   •  18035 просмотра
Запорожье: армейцы рф обстреляли из артиллерии Гуляйполе, ранены две женщины

В направлении Кривого Рога движется вражеская ракета. Вероятно, Х-59 - Воздушные силы

Воздушные силы Украины предупреждают об управляемой авиационной ракете, которая, вероятно, направляется в Кривой Рог.

Война •   •  17171 просмотра
В направлении Кривого Рога движется вражеская ракета. Вероятно, Х-59 - Воздушные силы

ЕС продлил индивидуальные санкции против рф еще на полгода

ЕС продлил индивидуальные санкции против россиян, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины, еще на шесть месяцев до 15 сентября 2024 года, сохранив ограничения в отношении более 2100 физических и юридических лиц, поддерживающих военную агрессию России в Украине.

Война •   •  20140 просмотра
ЕС продлил индивидуальные санкции против рф еще на полгода

Еще 47 украинцев эвакуировали из Сектора Газа, они уже направляются в Одессу - разведка

12 марта 2024 года сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины и дипломаты эвакуировали из сектора Газа еще 47 граждан Украины. Общее количество эвакуированных украинцев из сектора Газа за три этапа миссии составило 363 человека.

Общество •   •  17641 просмотра
Еще 47 украинцев эвакуировали из Сектора Газа, они уже направляются в Одессу - разведка

Украина впервые в истории выиграла зимние Дефлимпийские игры, получив рекордные 19 медалей

На Дефлимпийских играх 2023 года в Эрзуруме (Турция) сборная Украины завоевала 19 наград, среди которых 10 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали, впервые заняв первое место в медальном зачете.

спорт •   •  14064 просмотра
Украина впервые в истории выиграла зимние Дефлимпийские игры, получив рекордные 19 медалей

В столице будут отмечать Масленицу: под выступления фольклорных коллективов сожгут чучело "Костлявого деда"

16-17 марта в Музее под открытым небом в Пирогово состоится мероприятие "Колодий. Масленица", посвященное древним народным традициям празднования Масленицы, с выступлениями фольклорных коллективов, обрядами "колодки", дегустацией вареников и сожжением чучела "Неуклюжего деда".

Культура •   •  14096 просмотра
В столице будут отмечать Масленицу: под выступления фольклорных коллективов сожгут чучело "Костлявого деда"

Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной

Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной, ссылаясь на прогресс страны в проведении реформ, совершенствовании судебной системы, борьбе с коррупцией и согласовании с Общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС.

политика •   •  16555 просмотра
Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной

Президент Румынии будет участвовать в конкурсе на должность генсека НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о выдвижении своей кандидатуры на должность Генерального секретаря НАТО, ссылаясь на приверженность Румынии ценностям НАТО и необходимость сильного лидерства на фоне российской угрозы в Европе.

политика •   •  15334 просмотра
Президент Румынии будет участвовать в конкурсе на должность генсека НАТО