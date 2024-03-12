США готовят новый пакет военной помощи для Украины - Reuters

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму до 400 миллионов долларов, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, передает УНН.

Чиновники на условиях анонимности заявили, что США объявят о новом пакете военной помощи Украине во вторник, 12 марта.

Как отмечает агентство, новый пакет станет первым от Соединенных Штатов за последние месяцы.

Напомним

Республиканцы в Палате представителей работают над собственным пакетом помощи Украине, который включает военную и невоенную помощь, потенциально с использованием замороженных российских активов.

Как сообщал CNN, законопроект о помощи Украине может появиться в Палате представителей США до апреля.