ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
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Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
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На трассе Одесса-Рени грузовик столкнулся с двумя автомобилями на встречной: затруднено движение
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США готовят новый пакет военной помощи для Украины - Reuters
Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму до 400 миллионов долларов.
На трассе Одесса-Рени грузовик столкнулся с двумя автомобилями на встречной: затруднено движение
На трассе Одесса-Рени между селами Паланка и Удобное произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и двух легковых автомобилей, которое временно затруднило движение транспорта и привело к травмированию человека.
Инаугурация президента рф состоится 7 мая - росСМИ
Инаугурация новоизбранного президента россии состоится 7 мая, после чего 8 мая состоится назначение премьер-министра.
Паническая инициатива: в МИД резко отреагировали на российский законопроект о признании "незаконной" передачи Крыма
россия внесла законопроект о признании недействительной передачи Крыма Украине 1954 года, пытаясь легитимизировать его незаконную оккупацию, но Украина осудила его как отчаянный пропагандистский шаг, который не изменит признанной международным сообществом реальности, что Крым - это Украина.
Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на более 300 млн евро: включает артиллерию
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Двое мужчин из Тернопольской и Ивано-Франковской областей были спасены пограничниками на Закарпатье после того, как заблудились при попытке нелегально пересечь границу с Румынией через горы.
У украинских компаний значительно выросли транспортные расходы из-за блокады границы с Польшей
Из-за блокады польской границы протестующими украинские компании понесли значительные убытки в размере не менее 24,8 млн евро, увеличение транспортных расходов и падение заказов в среднем на 25%.
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США настаивают, что австрийский банк Raiffeisen должен уйти из россии: СМИ узнали подробности
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Демобилизация, отпуска и закон о мобилизации: Зеленский сделал ряд заявлений
Зеленский обсудил текущую мобилизацию в Украине, заявив, что поправки к закону о мобилизации обсуждаются в парламенте, а Генеральный штаб планирует дальнейшие мобилизационные шаги в соответствии с их запланированной динамикой.