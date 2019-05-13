Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о дате, времени и месте проведения торжественного заседания ВРУ, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским 26 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Верховной Рады.
Проект постановления под номером 10270-5 от 13 мая 2019 года инициировал народный депутат Украины Виталий Куприй.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандал в Раде: Парубию на стол принесли наручники
В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что на 19 мая 2019 года приходится День памяти жертв политических репрессий.
"Проведение торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященное принесению принесения присяги новоизбранным Президентом Украины Зеленским В. А. неуместно в День памяти жертв политических репрессий, поскольку этот скорбный день связан с вышеупомянутыми мерами, которые имеют общегосударственное значение", - говорится в документе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В вероятный день инаугурации на телеканалах будет стоять свеча с черной лентой – Княжицкий
Поэтому предлагается по согласованию с новоизбранным Президентом Украины провести инаугурацию 26 мая 2019 года в 10:00 или в другие дату и время в зале заседаний Верховной Рады Украины.
Ранее в ВР было зарегистрировано пять проектов постановления по инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, проекты постановлений по инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского расписали на профильные Комитеты Верховной Рады Украины.
Как сообщал УНН, комитеты Верховной Рады Украины, в частности профильный, Регламентный комитет, готовы быстро рассмотреть проекты постановления по инаугурации новоизбранного Президента Украины, чтобы не задерживать процесс голосования.
Отметим, что в понедельник, 13 мая, состоялось заседание Согласительного совета парламента, чуть ли не главной темой которого стал вопрос определения даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. По результатам заседания понятно, что проекты постановлений будут вынесены на рассмотрение нардепов на этой сессионной неделе.