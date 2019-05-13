Раді запропонували ще одну дату інавгурації Зеленського

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КИЇВ. 13 травня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували проект постанови про дату, час і місце проведення урочистого засідання ВРУ, присвяченого складанню присяги українському народу новообраним Президентом України Володимиром Зеленським 26 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Верховної Ради.

Проект постанови під номером 10270-5 від 13 травня 2019 року ініціював народний депутат України Віталій Купрій.

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У пояснювальній записці до проекту постанови йдеться, що на 19 травня 2019 року припадає День пам'яті жертв політичних репресій.

"Проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвячене складенню складення присяги новообраним Президентом України Зеленським В. О. є недоречним у День пам'яті жертв політичних репресій, оскільки цей скорботний день пов’язаний з вищезазначеними заходами, які мають загальнодержавне значення", - йдеться у документі.

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Тож пропонується за погодженням з новообраним Президентом України провести інавгурацію 26 травня 2019 року о 10:00 або в інші дату та час у залі засідань Верховної Ради України.

Раніше у ВР було зареєстровано п'ять проектів постанови щодо інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, проекти постанов щодо інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського розписали на профільні Комітети Верховної Ради України.

Як повідомляв УНН, комітети Верховної Ради України, зокрема профільний, Регламентний комітет, готові швидко розглянути проекти постанови щодо інавгурації новообраного Президента України, щоб не затримувати процес голосування.

Зазначимо, що у понеділок, 13 травня, відбулося засідання Погоджувальної ради парламенту, чи не головною темою якого стало питання визначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. За результатами засідання зрозуміло, що проекти постанов будуть винесені на розгляд нардепів цього сесійного тижня.

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