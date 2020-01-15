Рада завершила заседание не рассмотрев децентрализацию и игорный бизнес

ukru
Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112749 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116854 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115311 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 130796 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106361 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108555 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108495 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131943 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130705 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 196443 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Россияне пытаются прорваться к логистическим путям на Сумщине: что происходит

Россияне пытаются прорваться к логистическим путям на Сумщине: что происходит

5 марта, 23:35 • 60710 просмотра
Почти половина американцев не согласны с подходами Трампа к завершению войны в Украине - опрос

Почти половина американцев не согласны с подходами Трампа к завершению войны в Украине - опрос

6 марта, 00:00 • 54708 просмотра
На ЧАЭС потушили тлеющие огни после атаки дрона: что происходит на станции

На ЧАЭС потушили тлеющие огни после атаки дрона: что происходит на станции

6 марта, 01:06 • 61021 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

01:53 • 76361 просмотра
Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

05:11 • 76159 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 130797 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 126735 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 154311 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 196443 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 180794 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 105657 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 109909 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 115238 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 112952 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 112229 просмотра
Актуальное
Рада завершила заседание не рассмотрев децентрализацию и игорный бизнес

Рада завершила заседание не рассмотрев децентрализацию и игорный бизнес

Киев  •  УНН

 • 18371 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Верховная Рада Украины завершила утреннее заседание так и не рассмотрев законопроекты по децентрализации и легализации игорного бизнеса, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии завершили утреннее заседание, не рассмотрев законопроект о децентрализации власти № 2598, даже не голосовав за его включение в повестку дня. Также парламентарии не дошли до рассмотрения законопроектов о легализации игорного бизнеса № 2285-д, 2285-8, 2285-9, 2285-10.

На утреннем заседании нардепы приняли только два законопроекта: о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которым временно освобождает операции по закупке медицинских товаров за средства государственного бюджета от налогообложения налогом на добавленную стоимость № 2539 и законопроект № 2314 относительно усовершенствования пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке для урегулирования организации деятельности Верховного суда, представленный и определенный Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный.

Напомним, парламентарии 19 декабря 2019 года провалили голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса.

После чего Президент Украины Владимир Зеленский заявил о закрытии всех игорных залов на территории Украины.

За один день в Украине закрыли более 5,3 тысячи нелегальных игровых залов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы