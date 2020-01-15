Рада завершила засідання не розглянувши децентралізацію та гральний бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Верховна Рада України завершила ранкове засідання так і не розглянувши законопроекти щодо децентралізації та легалізації грального бізнесу, передає кореспондент УНН.
Так, парламентарі завершили ранкове засідання, не розглянувши законопроект про децентралізацію влади № 2598, навіть не голосувавши за його включення до порядку денного. Також парламентарі не дійшли до розгляду законопроектів про легалізацію грального бізнесу № 2285-д, 2285-8, 2285-9, 2285-10.
На ранковому засіданні нардепи ухвалили лише два законопроекти: про внесення змін до Податкового кодексу України, яким тимчасово звільняє операції із закупівлі медичних товарів за кошти державного бюджету від оподаткування податком на додану вартість № 2539 та законопроект № 2314 щодо удосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку для врегулювання організації діяльності Верховного суду, поданий та визначений Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний.
Нагадаємо, парламентарі 19 грудня 2019 року провалили голосування за законопроект щодо легалізації грального бізнесу.
Після чого Президент України Володимир Зеленський заявив про закриття всіх гральних залів на території України.
За один день в Україні закрили понад 5,3 тисячі нелегальних гральних залів.