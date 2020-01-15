Нардепи ухвалили законопроект Зеленського про організацію діяльності Верховного Суду
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Парламентарі ухвалили в цілому законопроект №2314 щодо удосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку для врегулювання організації діяльності Верховного Суду, поданий та визначений Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний. Відповідне рішення підтримали 237 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону №2314 про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо удосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку передбачає комплексне врегулювання питань організації діяльності Верховного Суду.
Зокрема, законопроект врегульовує питання порядку розгляду відводу судді, порядок подання скарг чи клопотань, що подаються на стадії виконання судового рішення, а також порядку закриття справ та залишення заяви без розгляду.
Також розширюється право суду на відмову у відкритті касаційного провадження у випадку, якщо правильність застосування норм законодавства не викликає сумнівів.
За словами авторів законопроекту, його прийняття потрібне задля виконання Верховним Судом основного свого завдання – забезпечення єдності та сталості судової практики. Крім того, законопроект має на меті збалансування навантаження справами між різними юрисдикціями та сприятиме швидкому розгляду справ.
Нагадаємо, 15 жовтня народні депутати України ухвалили у другому читанні та в цілому президентський законопроект №1008, який передбачає значне скорочення кількості суддів Верховного Суду.