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Рада сегодня провела пленарное заседание: что рассмотрели нардепы

Рада сегодня провела пленарное заседание: что рассмотрели нардепы

Киев  •  УНН

 • 52071 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Верховная Рада Украины сегодня провела пленарное заседание, на котором приняла ряд законопроектов, а также представила структуру расходов бюджета на 2022 год. УНН подготовил фоторепортаж заседания.

Детали

Основным вопросом на сегодня было обсуждение проекта Государственного бюджета на 2022 год. В частности, во время представления проекта, глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов отметил, что документ содержит ряд других положений и показателей, требующих дополнительной проработки.

В частности, Рада поддержала включение в повестку дня проекта закона № 6052, который предусматривает внесение изменений в закон Украины о Госбюджете на 2022 год, в частности, увеличение расходов бюджета-2021 на субсидии - и инфраструктурные проекты.

Добавим, что нардепы провалили голосование за изменения в повестку дня шестой сессии, и упростили закупку инновационных лекарственных средств.

Во время пленарного заседания Верховная Рада также урегулировала сроки предоставления админуслуг во время карантина,
и позволила признавать гуманитарной помощью большие грузы на местах.

В то же время, Рада вернула на доработку законопроект №4669 о введении помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов.

Украинские Национальные Новости

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