Рада провалила голосування за зміни до порядку денного шостої сесії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок, 21 вересня, провалила голосування за проект постанови № 5893-2 про внесення змін до порядку денного шостої сесії. Відповідне рішення підтримало 212 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Деталі
Проект постанови пропонував включити до розгляду на пленарних засіданнях порядку денного шостої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання п’ять запитань:
Також пропонувалося зняти з розгляду законопроекти згідно з додатком 2 як такі, що не рекомендовані Комітетом Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг для їх включення до порядку денного шостої сесії.
Додамо
На пленарному засіданні у вівторок, 21 вересня, окрім заслуховування інформації про проект Державного бюджету на 2022 рік, Верховна Рада планує взятися за питання допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів та оформлення паспортів жителям окупованих територій.