Рада провалила голосування за зміни до порядку денного шостої сесії

Деталі

Проект постанови пропонував включити до розгляду на пленарних засіданнях порядку денного шостої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання п’ять запитань:

Проект Закону № 1177 щодо спрямування природного газу вітчизняного видобутку на потреби населення у повному обсязі (проект н.д. Ю.Тимошенко надано 06.09.2019);

Проект Закону № 4181 про внесення змін до статті 25 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” (проект Кабінету Міністрів України надано 05.10.2020);

Проект Закону № 4527 щодо розвитку високоефективної когенерації (проект Кабінету Міністрів України надано 23.12.2020);

Проект Закону № 5201 щодо державної підтримки Державного підприємства “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” (проект н.д. Ю.Тимошенко надано 11.03.2021);

Проект Закону № 5464 щодо розвитку виробництва біометану (друге читання) (проект н.д. А.Жупанина).

Також пропонувалося зняти з розгляду законопроекти згідно з додатком 2 як такі, що не рекомендовані Комітетом Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг для їх включення до порядку денного шостої сесії.

Додамо

На пленарному засіданні у вівторок, 21 вересня, окрім заслуховування інформації про проект Державного бюджету на 2022 рік, Верховна Рада планує взятися за питання допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів та оформлення паспортів жителям окупованих територій.