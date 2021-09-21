Рада провалила голосование за изменения в повестку дня шестой сессии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании во вторник, 21 сентября, провалила голосование за проект постановления № 5893-2 о внесении изменений в повестку дня шестой сессии. Соответствующее решение поддержали 212 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Детали
Проект постановления предлагал включить к рассмотрению на пленарных заседаниях повестку дня шестой сессии Верховной Рады девятого созыва пять вопросов:
Также предлагалось снять с рассмотрения законопроекты согласно приложению 2 как такие, что не рекомендованы Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг для их включения в повестку дня шестой сессии.
Добавим
На пленарном заседании во вторник, 21 сентября, кроме заслушивания информации о проекте Государственного бюджета на 2022 год Верховная Рада планирует взяться за вопросы помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов и оформления паспортов жителям оккупированных территорий.