Нардепи спростили закупівлю інноваційних лікарських засобів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект № 4662 щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу. Відповідне рішення у другому читанні підтримали 309 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
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Згідно з пояснювальною запискою, закон передбачає впровадження договорів керованого доступу (ДКД) при закупівлях оригінальних лікарських засобів.
“Основне завдання застосування процедур ДКД — забезпечення доступу пацієнтів до інноваційних лікарських засобів відповідно до бюджетних програм та раціональне використання ресурсів охорони здоров’я, зокрема при лікуванні важких хронічних захворювань — онкології, гематології, рідкісних патологій, застосуванні допоміжних репродуктивних технологій тощо”, — йдеться у пояснювальній записці.
Зазначається, що ДКД є спеціальними договорами між власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб та платником медичних послуг, які дають можливість забезпечити доступ пацієнтів до інноваційних медичних технологій — схем діагностики, профілактики, лікування.
Законопроект передбачає:
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- проведення до 31 грудня 2023 року пілотного проекту щодо виведення закупівель за договорами керованого доступу з-під дії закону “Про публічні закупівлі”;
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- визначає необхідність оцінки медичних технологій як передумови для застосування механізму закупівель за ДКД,
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- встановлює, що у разі державної реєстрації лікарського засобу із такою ж назвою та показаннями для застосування, що і засіб, щодо якого укладено ДКД — ДКД підлягає достроковому розірванню 31 грудня поточного року за скороченою процедурою.
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Нагадаємо
9 вересня парламент у першому читанні схвалив законопроект щодо реєстрації та рекламування ліків. Встановлюється, що безоплатні зразки лікарських засобів надаються з дотриманням публічних обмежень і лише для ознайомлення з новими препаратами, одержання досвіду їх використання.