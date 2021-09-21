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Рада сьогодні провела пленарне засідання: що розглянули нардепи

Рада сьогодні провела пленарне засідання: що розглянули нардепи

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Верховна Рада України сьогодні провела пленарне засідання, на якому прийняла низку законопроектів, а також презентувала структуру видатків бюджету на 2022 рік. УНН підготував фоторепортаж засідання.

Деталі

Основним питанням на сьогодні було обговорення проекту Державного бюджету на 2022 рік. Зокрема, під час представлення проекту, глава бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов зазначив, що документ містить низку інших положень і показників, які потребують додаткового опрацювання.

Зокрема, Рада підтримала включення до порядку денного проекту закону № 6052, який передбачає внесення змін до закону України щодо Держбюджету на 2022 рік, зокрема, щодо збільшення видатків Бюджету-2021 на субсидії - та інфраструктурних проектів.

Додамо, що нардепи провалили голосування за зміни до порядку денного шостої сесії, та спростили закупівлю інноваційних лікарських засобів.

Під час пленарного засідання Верховна Рада також врегулювала строки надання адмінпослуг під час карантину, 
та дозволила визнавати гуманітарною допомогою більші вантажі на місцях.

В той же час, Рада повернула на доопрацювання законопроект №4669 щодо запровадження допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів.

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