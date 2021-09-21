Рада повернула на доопрацювання законопроект про надання грантів мігрантам, які повернулись в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Верховна Рада України повернула на доопрацювання законопроект №4669 щодо запровадження допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів. Відповідне рішення підтримали 330 народних депутати, передає кореспондент УНН.
Деталі
Проект закону передбачає запровадження допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів, виходячи з наявності у них страхового стажу, яке буде здійснюватись за рахунок 2 джерел, а саме:
за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття одноразово на безповоротній основі - для громадянам України, які мають страховий стаж понад 10 років;
за рахунок коштів державного бюджету, передбачених в бюджеті Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на поворотній основі - для громадян України, які мають страховий стаж менше 10 років.
Таку допомогу зможуть отримати в установленому порядку понад 700 осіб. Також зазначається, що розмір допомоги для економічної реінтеграції для трудових мігрантів не буде перевищувати 150 тис гривень.
Додамо
За роки незалежності з України виїхали приблизно 10 мільйонів осіб. Великий відсоток від цієї кількості становлять так звані трудові мігранти або гастарбайтери.
За результатами опитування у серпні, більше ніж половина українців не хоче виїжджати на заробітки за кордон.