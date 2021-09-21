Рада врегулювала строки надання адмінпослуг під час карантину

Деталі

Проект закону розроблено з метою врегулювання питання зупинення перебігу строків звернення за отриманням адміністративних послуг, визначених законом, у разі встановлення урядом карантину на період, необхідний для ліквідації спалаху особливо небезпечної інфекційної хвороби, у тому числі COVID-19.

Зазначається, що встановлення карантину не є підставою для зупинення строків надання адміністративних послуг, визначених законом, суб’єктами надання адміністративних послуг.

Що було раніше

17 березня 2020 року, в самому початку пандемії та карантину в Україні, Верховною Радою України було ухвалено Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямований на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 530- IX. Після набрання чинності цим законом строки надання будь-яких адміністративних та інших послуг, фактично, стали необмеженими, а подані документи для отримання відповідної послуги почали розглядатися суб’єктами надання адміністративних послуг, в деяких випадках, кілька місяців.

"Вже понад рік в Україні на період карантину скасовані всі терміни розгляду адмінпослуг, чим активно користуються деякі чиновники. Вони затягують розгляд звернень громадян, можуть навіть відмовити у певних послугах, посилаючись на Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб". Отже, громадяни втрачають інструменти контролю над працівниками органів місцевого управління. Через те, що карантин все ще триває - виникає потреба виправити дану ситуацію", - пояснювали необхідність ухваленого сьогодні законопроекту розробники, вказуючи, що він спрямований на відновлення перебігу строків надання адміністративних та інших послуг в умовах карантину.