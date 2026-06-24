Путину доложили о топливном кризисе в РФ, но он заявил, что это не повлияет на войну

Диктатор РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства, в ходе которого обсуждалась ситуация с дефицитом топлива в российских регионах и оккупированном Крыму. Об этом сообщает Meduza, пишет УНН.

Детали

Вице-премьер РФ Александр Новак назвал ситуацию на внутреннем рынке топлива "непростой, но контролируемой". По его словам, власти рассматривают возможность полного запрета экспорта дизельного топлива, а также уже ввели запрет на экспорт бензина и авиационного керосина.

Кроме того, российское правительство заявило об увеличении мощностей нефтеперерабатывающих заводов, сокращении сроков их ремонта и переносе плановых работ. Особое внимание, по словам Новака, уделяют оккупированному Крыму, Севастополю, приграничным регионам, Дальнему Востоку и Калининградской области.

Правительство готовит дополнительные меры из-за дефицита топлива

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что власти ввели дополнительные меры безопасности для транспорта, который курсирует между Россией и оккупированным Крымом. При этом подробностей он не привел.

российский агросектор под угрозой коллапса из-за дефицита дизельного топлива - ЦПД

Также правительство РФ заявило о подготовке мер поддержки туристической отрасли и коммунальных служб на фоне проблем с топливом.

Путин связал кризис с ударами Украины по тыловым объектам

В ходе совещания Путин заявил, что удары Украины по российской инфраструктуре якобы связаны с ситуацией на фронте и попытками Киева усилить свои позиции на переговорах.

В то же время он подчеркнул, что, по его мнению, эти атаки не повлияют на ход боевых действий, и призвал правительство и региональные власти работать в условиях угроз "ритмично" и минимизировать последствия ударов.

По данным Reuters, из-за атак на нефтеперерабатывающие предприятия с 15 по 21 июня производство бензина в РФ сократилось примерно на 25% по сравнению со среднесуточными показателями июня 2025 года. На этом фоне в ряде регионов России и в оккупированном Крыму начались перебои с топливом.

Больше не "страна-бензоколонка" - рф начала импортировать топливо и летит в пропасть