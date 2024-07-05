Президент россии владимир путин недвусмысленно отказался от участия россии в любых значимых переговорах по соглашению о прекращении огня, взамен потребовав "необратимой" "демилитаризации" Украины как предварительного условия для любого соглашения. Таким образом, путин требует, чтобы Украина фактически капитулировала перед любым прекращением огня. Об этом пишет в своем отчете Институт изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Аналитики пишут, что путин прокомментировал перспективы прекращения огня в Украине путем переговоров на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, Казахстан, 4 июля, но вместо того, чтобы проявить "типичный для него притворный интерес" к таким переговорам, он прямо отверг любой процесс переговоров о прекращении огня.

ISW отмечает, путин неоднократно представлял Запад как своего предполагаемого партнера в переговорах о прекращении огня, чтобы заставить Запад пойти на уступки по вопросу суверенитета Украины, но путин, в частности, отверг все посреднические стороны.

Диктатор также отверг Верховную Раду как возможный контактный пункт для переговоров, хотя ранее заявлял, что этот субъект является единственной легитимной украинской структурой, с которой россия может вести переговоры.

Теперь путин назвал все украинские руководящие институты нелегитимными или непригодными для переговоров и отверг идею участия в переговорах третьих сторон, фактически отвергнув любой реалистичный процесс для значимых переговоров по соглашению о прекращении огня.

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"Зато путин отметил свое требование "демилитаризации" Украины как основного условия для любого соглашения о прекращении огня, требуя, чтобы Украина согласилась на необратимые меры по "демилитаризации". путин утверждал, что рф не может позволить украинским военным воспользоваться прекращением огня для восстановления своих сил", - говорится в отчете ISW.

Как пишут аналитики, путин, разумеется, не затронул вопрос о том, что российские силы почти наверняка воспользуются потенциальным прекращением огня именно таким образом, и ISW продолжает считать, что россия воспользуется передышкой после прекращения огня для восстановления и расширения своих сил и дальнейшей мобилизации своей оборонно-промышленной базы (ОПК) для будущей агрессии.

"Отказ путина от любого соглашения о прекращении огня, не предусматривающего капитуляции Украины, также свидетельствует о том, что он уверен в своей оценке того, что россия может добиться победы, продолжая ползучее продвижение в Украине, не выдержав поддержки Украины со стороны Запада и выиграв войну на истощение против украинских сил", - указали в ISW.

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