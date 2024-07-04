Киев • УНН
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что смотрел фрагменты президентских дебатов в США между Дональдом Трампом и Джо Байденом.
российский диктатор Владимир Путин заявил, что смотрел дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джозефа Байдена, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
я видел некоторые фрагменты (дебатов), а у меня своих дел хватает, поэтому не особо там слежу, что происходит. Тем более в СМИ, потому что они имеют определенные предпочтения, кто за и кто против. В целом, конечно же видел, отворачиваться от этого невозможно, тем более что США остаются великой державой
Напомним,
Бывший президент США Дональд Трамп во время президентских дебатов заявил, что планы Путина по прекращению войны в Украине неприемлемы, что дает Трампу возможность маневра и возможность показать миру, что его позиция не такая уж и пророссийская.