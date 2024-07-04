российский диктатор Владимир Путин заявил, что смотрел дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джозефа Байдена, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

я видел некоторые фрагменты (дебатов), а у меня своих дел хватает, поэтому не особо там слежу, что происходит. Тем более в СМИ, потому что они имеют определенные предпочтения, кто за и кто против. В целом, конечно же видел, отворачиваться от этого невозможно, тем более что США остаются великой державой - сказал Путин.

Напомним,

Бывший президент США Дональд Трамп во время президентских дебатов заявил, что планы Путина по прекращению войны в Украине неприемлемы, что дает Трампу возможность маневра и возможность показать миру, что его позиция не такая уж и пророссийская.