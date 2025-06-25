Оккупанты распространяют фейки о мародерстве на Сумщине во время эвакуации - ОВА
Киев • УНН
У проросійських телеграмм-каналах распространяется фейковый скриншот с якобы сообщением от начальника Сумской ОВА Олега Григорова, в котором он будто бы призывает жителей эвакуироваться вместе с имуществом. Сумская ОВА опровергает эту информацию, называя ее информационным вбросом врага, направленным на дестабилизацию региона.
В пророссийских телеграм-каналах распространяют фейковый скриншот с якобы сообщением с официальной страницы начальника Сумской ОВА Олега Григорова. Якобы он призывает жителей области эвакуироваться вместе с бытовой техникой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сумскую ОВА.
Детали
В провокационном сообщении со ссылкой на фейковое сообщение якобы от власти области говорится о "рекомендации" во время эвакуации забирать деньги, бытовую технику и другое ценное имущество. Якобы из-за "учащения мародерства" в зонах боевых действий.
Злоумышленники намерены сорвать эвакуацию и нагнетают истерию, отметили в областной администрации.
Официально заявляем: такая информация не соответствует действительности. Подобная публикация не появлялась ни на официальных страницах начальника ОВА Олега Григорова, ни на ресурсах Сумской областной военной администрации. Это – очередной информационный вброс врага, направленный на усиление паники, дестабилизацию приграничного региона и подрыв доверия к власти
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В ОВА призвали жителей Сумщины доверять только официальным источникам и не распространять сомнительную информацию из анонимных или пророссийских каналов.
Напомним
В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что россияне не оставляют попыток с помощью малых штурмовых групп расширить зону боевых действий в Сумской области. Украинские воины, в том числе и пограничные подразделения, постоянно уничтожают эти пехотные группы врага.
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