Окупанти поширюють фейки про мародерство на Сумщині під час евакуації - ОВА

У проросійських телеграм-каналах поширюють фейковий скриншот із нібито дописом з офіційної сторінки начальника Сумської ОВА Олега Григорова. Буціто він закликає жителів області евакуюватися разом з побутовою технікою. Про це УНН повідомляє з посианням на Суську ОВА.

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У провокативному повідомленні з посиланням на фейкове повідомлення буцімто він влади області йдеться про "рекомендацію" під час евакуації забирати гроші, побутову техніку та інше цінне майно. Начебто через "почастішання мародерства" в зонах бойових дій.

Зловмисники мають намір зірвати евакуацію та нагнітають істерію, зазначили в обласній адміністрації.

Офіційно заявляємо: така інформація не відповідає дійсності. Подібна публікація не з’являлася ні на офіційних сторінках начальника ОВА Олега Григорова, ні на ресурсах Сумської обласної військової адміністрації. Це – черговий інформаційний вкид ворога, спрямований на посилення паніки, дестабілізацію прикордонного регіону та підрив довіри до влади - йдеться у повідомленні.

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В ОВА закликали жителів Сумщини довіряти лише офіційним джерелам та не поширювати сумнівну інформацію з анонімних чи проросійських каналів.

Нагадаємо

У Державній прикордонній службі України повідомили, що росіяни не полишають спроб за допомогою малих штурмових груп розширити зону бойових дій в Сумській області. Українські воїни, зокрема й прикордонні підрозділи, постійно знищують ці піхотні групи ворога.

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