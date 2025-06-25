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Окупанти поширюють фейки про мародерство на Сумщині під час евакуації - ОВА

Київ • УНН

 • 658 перегляди

У проросійських телеграм-каналах поширюють фейковий скриншот із нібито дописом від начальника Сумської ОВА Олега Григорова, в якому він буцімто закликає жителів евакуюватися разом з майном. Сумська ОВА спростовує цю інформацію, називаючи її інформаційним вкидом ворога, спрямованим на дестабілізацію регіону.

Окупанти поширюють фейки про мародерство на Сумщині під час евакуації - ОВА

У проросійських телеграм-каналах поширюють фейковий скриншот із нібито дописом з офіційної сторінки начальника Сумської ОВА Олега Григорова. Буціто він закликає жителів області евакуюватися разом з побутовою технікою. Про це УНН повідомляє з посианням на Суську ОВА.

Деталі

У провокативному повідомленні з посиланням на фейкове повідомлення буцімто він влади області йдеться про "рекомендацію" під час евакуації забирати гроші, побутову техніку та інше цінне майно. Начебто через "почастішання мародерства" в зонах бойових дій.

Зловмисники мають намір зірвати евакуацію та нагнітають істерію, зазначили в обласній адміністрації.

Офіційно заявляємо: така інформація не відповідає дійсності. Подібна публікація не з’являлася ні на офіційних сторінках начальника ОВА Олега Григорова, ні на ресурсах Сумської обласної військової адміністрації. Це – черговий інформаційний вкид ворога, спрямований на посилення паніки, дестабілізацію прикордонного регіону та підрив довіри до влади

- йдеться у повідомленні.

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В ОВА закликали жителів Сумщини довіряти лише офіційним джерелам та не поширювати сумнівну інформацію з анонімних чи проросійських каналів.

Нагадаємо

У Державній прикордонній службі України повідомили, що росіяни не полишають спроб за допомогою малих штурмових груп розширити зону бойових дій в Сумській області. Українські воїни, зокрема й прикордонні підрозділи, постійно знищують ці піхотні групи ворога.

Ворожі ІПСО: у Міноборони розповіли, як розпізнати та протидіяти інформаційним загрозам15.05.25, 11:30 • 3202 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

СуспільствоВійна
Сумська область
Державна прикордонна служба України
Україна
Tesla
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