Окупанти поширюють фейки про мародерство на Сумщині під час евакуації - ОВА
Київ • УНН
У проросійських телеграм-каналах поширюють фейковий скриншот із нібито дописом від начальника Сумської ОВА Олега Григорова, в якому він буцімто закликає жителів евакуюватися разом з майном. Сумська ОВА спростовує цю інформацію, називаючи її інформаційним вкидом ворога, спрямованим на дестабілізацію регіону.
У проросійських телеграм-каналах поширюють фейковий скриншот із нібито дописом з офіційної сторінки начальника Сумської ОВА Олега Григорова. Буціто він закликає жителів області евакуюватися разом з побутовою технікою. Про це УНН повідомляє з посианням на Суську ОВА.
Деталі
У провокативному повідомленні з посиланням на фейкове повідомлення буцімто він влади області йдеться про "рекомендацію" під час евакуації забирати гроші, побутову техніку та інше цінне майно. Начебто через "почастішання мародерства" в зонах бойових дій.
Зловмисники мають намір зірвати евакуацію та нагнітають істерію, зазначили в обласній адміністрації.
Офіційно заявляємо: така інформація не відповідає дійсності. Подібна публікація не з’являлася ні на офіційних сторінках начальника ОВА Олега Григорова, ні на ресурсах Сумської обласної військової адміністрації. Це – черговий інформаційний вкид ворога, спрямований на посилення паніки, дестабілізацію прикордонного регіону та підрив довіри до влади
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В ОВА закликали жителів Сумщини довіряти лише офіційним джерелам та не поширювати сумнівну інформацію з анонімних чи проросійських каналів.
Нагадаємо
У Державній прикордонній службі України повідомили, що росіяни не полишають спроб за допомогою малих штурмових груп розширити зону бойових дій в Сумській області. Українські воїни, зокрема й прикордонні підрозділи, постійно знищують ці піхотні групи ворога.
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