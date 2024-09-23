Провели "презентацию" на границе: в Украину пытались ввезти новенькие iPhone 16

ukenru
Эксклюзив
Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА
  •  57152 просмотра

Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА

Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский
  •  100249 просмотра

Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский

Эксклюзив
Адвокат призвал к ответственности АРМА за невыполнение судебных решений
  •  103048 просмотра

Адвокат призвал к ответственности АРМА за невыполнение судебных решений

Эксклюзив
В Украине есть примеры успешного развития сел, которые во время админреформы были включены в состав городских общин - эксперт
  •  102874 просмотра

В Украине есть примеры успешного развития сел, которые во время админреформы были включены в состав городских общин - эксперт

Эксклюзив
Накануне международного аудита адвокаты все чаще заявляют о политической ангажированности НАБУ
  •  100670 просмотра

Накануне международного аудита адвокаты все чаще заявляют о политической ангажированности НАБУ

Эксклюзив
После вступления в ЕС в Украине заработает институт деловой репутации - нардеп
  •  85296 просмотра

После вступления в ЕС в Украине заработает институт деловой репутации - нардеп

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку образа жизни и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  77855 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку образа жизни и.о. замглавы ГНС Сокура

Эксклюзив
Время внутренней работы и переосмысления: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 – 29 сентября
22 сентября 2024, 16:44  •  115606 просмотра

Время внутренней работы и переосмысления: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 – 29 сентября

Эксклюзив
Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)
21 сентября 2024, 14:43  •  147376 просмотра

Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)

Эксклюзив
Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется
20 сентября 2024, 15:18  •  187623 просмотра

Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Между Украиной и США на уровне областей и штатов заключено уже пять соглашений

Между Украиной и США на уровне областей и штатов заключено уже пять соглашений

  •  20238 просмотра
Хакеры ГУР атаковали два российских банка - источник

Хакеры ГУР атаковали два российских банка - источник

  •  62657 просмотра
Нидерланды поставили Украине радарную систему к Patriot и "очень скоро" поставят три пусковые установки - министр обороны

Нидерланды поставили Украине радарную систему к Patriot и "очень скоро" поставят три пусковые установки - министр обороны

  •  22233 просмотра
Премьер Дании призывает снять ограничения на использование оружия Украиной

Премьер Дании призывает снять ограничения на использование оружия Украиной

  •  32870 просмотра
В кремле пообещали изучить план победы Зеленского

В кремле пообещали изучить план победы Зеленского

  •  20171 просмотра
публикации
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

20 сентября 2024, 10:43  •  171729 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

20 сентября 2024, 10:13  •  167380 просмотра
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

20 сентября 2024, 10:08  •  166654 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

20 сентября 2024, 07:24  •  171303 просмотра
Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

20 сентября 2024, 06:50  •  186791 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

  •  80934 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

  •  75244 просмотра
Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

  •  45430 просмотра
Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

22 сентября 2024, 17:26  •  48981 просмотра
22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября 2024, 03:07  •  103787 просмотра
Актуальное
Провели "презентацию" на границе: в Украину пытались ввезти новенькие iPhone 16

Провели "презентацию" на границе: в Украину пытались ввезти новенькие iPhone 16

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 13:41  •  8583 просмотра

Read in English

На украинской границе с Польшей обнаружили незадекларированные новые iPhone 16 и другую дорогую технику. Пограничники отметили, что эти модели смартфонов еще официально не продаются в Украине.

Через границу пытались провезти незадекларированные новенькие смартфоны Apple iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro и другую дорогостоящую технику, сообщили в Госпогранслужбе в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Презентацию" iPhone 16 провели на границе с Польшей", - пишут пограничники.

В пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей пограничники совместно с сотрудниками таможни, как отмечается, обнаружили два Apple iPhone 16 Pro Max на 512 Gb, которые 40-летняя уроженка Львовщины завозила в Украину.

Для прохождения контроля женщина выбрала полосу "зеленый коридор", чем, как указано, показала, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через границу.

Похожий инцидент зафиксировали и в пункте пропуска "Краковец". 36-летний водитель микроавтобуса Mercedes, как сообщается, перемещал незадекларированные шесть IPhone 16 Pro на 1 TB, IPhone 16 Pro на 256 GB и IPhone 16 Pro Max на 1 TB.

"Заметим, что презентация новой линейки Apple IPhone 16 состоялась недавно. Сейчас в Украине этих телефонов официально нет в продаже", - отметили пограничники.

Еще два ноутбука MacBook Air, четыре пары очков виртуальной реальности, игровую консоль, две акустических системы и 34 смартфона торговых марок Google, Samsung, Xiaomi Redmi, Asus, как отмечается, обнаружили в пункте пропуска "Рава-Русская". Незадекларированный товар перемещали в рейсовом автобусе "Гданьск-Херсон" среди вещей в багажном отсеке.

Работники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил, а товар изъяли на склад.

Женщина пыталась незаконно пронести в Украину два iPhone 16 Pro Max20 сентября 2024, 17:26 • 17076 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ukrainaУкраина
googleГугл
polshaПольша