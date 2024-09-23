Провели "презентацию" на границе: в Украину пытались ввезти новенькие iPhone 16
Киев • УНН
На украинской границе с Польшей обнаружили незадекларированные новые iPhone 16 и другую дорогую технику. Пограничники отметили, что эти модели смартфонов еще официально не продаются в Украине.
Через границу пытались провезти незадекларированные новенькие смартфоны Apple iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro и другую дорогостоящую технику, сообщили в Госпогранслужбе в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Презентацию" iPhone 16 провели на границе с Польшей", - пишут пограничники.
В пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей пограничники совместно с сотрудниками таможни, как отмечается, обнаружили два Apple iPhone 16 Pro Max на 512 Gb, которые 40-летняя уроженка Львовщины завозила в Украину.
Для прохождения контроля женщина выбрала полосу "зеленый коридор", чем, как указано, показала, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через границу.
Похожий инцидент зафиксировали и в пункте пропуска "Краковец". 36-летний водитель микроавтобуса Mercedes, как сообщается, перемещал незадекларированные шесть IPhone 16 Pro на 1 TB, IPhone 16 Pro на 256 GB и IPhone 16 Pro Max на 1 TB.
"Заметим, что презентация новой линейки Apple IPhone 16 состоялась недавно. Сейчас в Украине этих телефонов официально нет в продаже", - отметили пограничники.
Еще два ноутбука MacBook Air, четыре пары очков виртуальной реальности, игровую консоль, две акустических системы и 34 смартфона торговых марок Google, Samsung, Xiaomi Redmi, Asus, как отмечается, обнаружили в пункте пропуска "Рава-Русская". Незадекларированный товар перемещали в рейсовом автобусе "Гданьск-Херсон" среди вещей в багажном отсеке.
Работники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил, а товар изъяли на склад.
Женщина пыталась незаконно пронести в Украину два iPhone 16 Pro Max20 сентября 2024, 17:26 • 17076 просмотров