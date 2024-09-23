Провели "презентацію" на кордоні: до України намагалися ввезти новенькі iPhone 16

Через кордон намагалися провезти незадекларовані новенькі смартфони Apple iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro та іншу дороговартісну техніку, повідомили у Держприкордонслужбі у понеділок, пише УНН.

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"Презентацію" iPhone 16 провели на кордоні з Польщею", - пишуть прикордонники.

У пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею прикордонники спільно з працівниками митниці, як зазначається, виявили два Apple iPhone 16 Pro Max на 512 Gb, які 40-річна уродженка Львівщини завозила в Україну.

Для проходження контролю жінка обрала смугу "зелений коридор", чим, як вказано, засвідчила, що не має предметів, обов’язкових до декларування, або обмежених до переміщення через кордон.

Схожий інцидент зафіксували і в пункті пропуску "Краківець". 36-річний водій мікроавтобуса Mercedes, як повідомляється, переміщував незадекларовані шість IPhone 16 Pro на 1 TB, ⁠IPhone 16 Pro на 256 GB та IPhone 16 Pro Max на 1 TB.

"Зауважимо, що презентація нової лінійки Apple IPhone 16 відбулася нещодавно. Наразі в Україні цих телефонів офіційно немає у продажі", - наголосили прикордонники.

Ще два ноутбуки MacBook Air, чотири пари окулярів віртуальної реальності, ігрову консоль, дві акустичних системи і 34 смартфони торгових марок Google, Samsung, Xiaomi Redmi, Asus, як зазначається, виявили у пункті пропуску "Рава-Руська". Незадекларований товар переміщували у рейсовому автобусі "Гданськ-Херсон" серед речей в багажному відсіку.

Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, а товар вилучили на склад.

Жінка намагалася незаконно пронести в Україну два iPhone 16 Pro Max