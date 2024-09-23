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Провели "презентацію" на кордоні: до України намагалися ввезти новенькі iPhone 16

Провели "презентацію" на кордоні: до України намагалися ввезти новенькі iPhone 16

Київ • УНН

 • 14455 перегляди

На українському кордоні з Польщею виявили незадекларовані нові iPhone 16 та іншу дорогу техніку. Прикордонники наголосили, що ці моделі смартфонів ще офіційно не продаються в Україні.

Через кордон намагалися провезти незадекларовані новенькі смартфони Apple iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro та іншу дороговартісну техніку, повідомили у Держприкордонслужбі у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Презентацію" iPhone 16 провели на кордоні з Польщею", - пишуть прикордонники.

У пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею прикордонники спільно з працівниками митниці, як зазначається, виявили два Apple iPhone 16 Pro Max на 512 Gb, які 40-річна уродженка Львівщини завозила в Україну.

Для проходження контролю жінка обрала смугу "зелений коридор", чим, як вказано, засвідчила, що не має предметів, обов’язкових до декларування, або обмежених до переміщення через кордон.

Схожий інцидент зафіксували і в пункті пропуску "Краківець". 36-річний водій мікроавтобуса Mercedes, як повідомляється, переміщував незадекларовані шість IPhone 16 Pro на 1 TB, ⁠IPhone 16 Pro на 256 GB та IPhone 16 Pro Max на 1 TB.

"Зауважимо, що презентація нової лінійки Apple IPhone 16 відбулася нещодавно. Наразі в Україні цих телефонів офіційно немає у продажі", - наголосили прикордонники.

Ще два ноутбуки MacBook Air, чотири пари окулярів віртуальної реальності, ігрову консоль, дві акустичних системи і 34 смартфони торгових марок Google, Samsung, Xiaomi Redmi, Asus, як зазначається, виявили у пункті пропуску "Рава-Руська". Незадекларований товар переміщували у рейсовому автобусі "Гданськ-Херсон" серед речей в багажному відсіку.

Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, а товар вилучили на склад.

Жінка намагалася незаконно пронести в Україну два iPhone 16 Pro Max 20.09.24, 20:26 • 18640 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
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