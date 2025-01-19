Протестующие атаковали суд в Сеуле из-за продления ареста президента
Киев • УНН
Сотни сторонников президента Юн Сук Йоля штурмовали здание суда в Сеуле после решения о продлении его ареста на 20 дней. Протестующие прорвались сквозь полицию, разбивали окна и уничтожали имущество, 46 человек задержаны.
В Южной Корее сотни протестующих атаковали здание суда в Сеуле после того, как суд продлил содержание под стражей президента Юн Сук Еля. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
Происшествие произошло в ночь на воскресенье, когда после полуночи было объявлено о продлении ареста президента на 20 дней.
Толпа сторонников Юна, возмущенная решением, прорвалась сквозь кордоны полиции. Протестующие разбивали окна, использовали огнетушители для прорыва, уничтожали мебель и офисную технику. Полицейские, которые сначала не смогли сдержать натиск, восстановили контроль над ситуацией только через несколько часов. Сейчас известно о задержании 46 участников протестов.
Напомним
Арест Юн Сук Йоля, первого действующего президента в истории страны, связан с обвинениями в мятеже после его неожиданного объявления военного положения 3 декабря.
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