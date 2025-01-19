Протестувальники атакували суд у Сеулі через продовження арешту президента

У Південній Кореї сотні протестувальників атакували будівлю суду в Сеулі після того, як суд продовжив утримання під вартою президента Юн Сук Йоля. Про це повідомляє AP, передає УНН.

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Подія сталася в ніч на неділю, коли після опівночі було оголошено про подовження арешту президента на 20 днів.

Натовп прихильників Юна, обурений рішенням, прорвався крізь кордони поліції. Протестувальники розбивали вікна, використовували вогнегасники для прориву, знищували меблі й офісну техніку. Поліцейські, які спершу не змогли стримати натиск, відновили контроль над ситуацією лише через кілька годин. Наразі відомо про затримання 46 учасників протестів.

Нагадаємо

Арешт Юн Сук Йоля, першого чинного президента в історії країни, пов'язаний зі звинуваченнями у заколоті після його несподіваного оголошення воєнного стану 3 грудня.

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