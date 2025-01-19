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Протестувальники атакували суд у Сеулі через продовження арешту президента

Протестувальники атакували суд у Сеулі через продовження арешту президента

Київ • УНН

 • 29387 перегляди

Сотні прихильників президента Юн Сук Йоля штурмували будівлю суду в Сеулі після рішення про продовження його арешту на 20 днів. Протестувальники прорвалися крізь поліцію, розбивали вікна та знищували майно, 46 осіб затримано.

У Південній Кореї сотні протестувальників атакували будівлю суду в Сеулі після того, як суд продовжив утримання під вартою президента Юн Сук Йоля. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Деталі

Подія сталася в ніч на неділю, коли після опівночі було оголошено про подовження арешту президента на 20 днів.

Натовп прихильників Юна, обурений рішенням, прорвався крізь кордони поліції. Протестувальники розбивали вікна, використовували вогнегасники для прориву, знищували меблі й офісну техніку. Поліцейські, які спершу не змогли стримати натиск, відновили контроль над ситуацією лише через кілька годин. Наразі відомо про затримання 46 учасників протестів.

Нагадаємо

Арешт Юн Сук Йоля, першого чинного президента в історії країни, пов'язаний зі звинуваченнями у заколоті після його несподіваного оголошення воєнного стану 3 грудня.

Президента Південної Кореї затримали за спробу запровадити воєнний стан18.01.25, 22:07 • 28584 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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