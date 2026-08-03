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Произошло более 180 боевых столкновений, враг запустил 6,5 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 3697 просмотра

За сутки на фронте произошло 182 боевых столкновения. Враг нанес один ракетный удар, 58 авиаударов и выпустил 6544 дрона-камикадзе.

Произошло более 180 боевых столкновений, враг запустил 6,5 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала текущих суток на фронте произошло 182 боевых столкновения. Враг запустил 6,5 тыс. дронов и сбросил 184 управляемых авиационных бомбы, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 58 авиационных ударов с применением 184 управляемых авиационных бомб, привлек для ударов 6544 дрона-камикадзе и совершил 2217 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боестолкновения, враг совершил 44 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Старица и в сторону населенного пункта Волоховка.

На Купянском направлении произошли две атаки врага в районе Петропавловки и в сторону Шийковки.

Четыре попытки захватчиков продвинуться отбивали на Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Дробышево и Ставки. Одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 17 попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Николаевки и Рай-Александровки. 

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе Федоровки Второй и в сторону Юрковки. 

На Константиновском направлении Силы обороны отбивали 26 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в сторону Новопавловки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

Шестнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Шевченко, Матяшево, Васильевка, Мирное, Новоподгородное. 

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 33 оккупанта, 15 — ранено; уничтожено одну артиллерийскую систему, две единицы автомобильной техники, один пункт управления БпЛА и 31 укрытие личного состава противника. Повреждено одну артиллерийскую систему, один пункт управления БпЛА, две единицы автомобильной техники и 191 укрытие личного состава противника. Уничтожено или подавлено 399 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали 11 вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Староукраинка, Гуляйпольское, Цветковое и Чаривное. Два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники отбивали две попытки противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Плавни и в сторону Новояковлевки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

российские войска за сутки потеряли 1390 солдат и 1657 БПЛА03.08.26, 07:44 • 4351 просмотр

Антонина Туманова

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