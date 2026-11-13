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Приговор депутату Людмиле Марченко за взятку в размере 11,3 тысячи долларов оставили без изменений - САП

Киев • УНН

 • 1310 просмотра

Людмилу Марченко приговорили к 2 годам лишения свободы за взятки на сумму 11,3 тысячи долларов. Ее помощнице назначили штраф в размере 93,5 тысячи гривен.

Приговор депутату Людмиле Марченко за взятку в размере 11,3 тысячи долларов оставили без изменений - САП

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений приговор народному депутату Людмиле Марченко, которую приговорили к 2 годам лишения свободы за получение 11,3 тысячи неправомерной выгоды. После оглашения приговора ее взяли под стражу непосредственно в зале суда, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.

Детали

Вместе с тем суд изменил наказание помощнице депутата Анастасии Колесник - вместо предыдущего приговора ей назначили штраф в размере 93,5 тысячи гривен.

Людмила Марченко признана виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, и ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года

- говорится в сообщении САП.

Контекст

Согласно материалам дела, депутат совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение обещала гражданам обеспечить принятие уполномоченными лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему "Шлях".

Следствием установлены два эпизода противоправной деятельности нардепа и ее помощницы. Первый - получение от гражданина за беспрепятственное пересечение границы неправомерной выгоды в размере 6 000 долларов США. Второй - получение 5 300 долларов США

- сообщили в САП.

Напомним

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыли масштабную схему завладения нефтепродуктами ПАО "Укрнафта" и легализации средств от их реализации. Речь идет о завладении 100 000 тонн нефтепродуктов.

Евгений Устименко

ОбществоПолитикаКриминал и ЧП
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Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины