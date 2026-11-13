Приговор депутату Людмиле Марченко за взятку в размере 11,3 тысячи долларов оставили без изменений - САП
Киев • УНН
Людмилу Марченко приговорили к 2 годам лишения свободы за взятки на сумму 11,3 тысячи долларов. Ее помощнице назначили штраф в размере 93,5 тысячи гривен.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений приговор народному депутату Людмиле Марченко, которую приговорили к 2 годам лишения свободы за получение 11,3 тысячи неправомерной выгоды. После оглашения приговора ее взяли под стражу непосредственно в зале суда, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.
Детали
Вместе с тем суд изменил наказание помощнице депутата Анастасии Колесник - вместо предыдущего приговора ей назначили штраф в размере 93,5 тысячи гривен.
Людмила Марченко признана виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, и ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года
Контекст
Согласно материалам дела, депутат совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение обещала гражданам обеспечить принятие уполномоченными лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему "Шлях".
Следствием установлены два эпизода противоправной деятельности нардепа и ее помощницы. Первый - получение от гражданина за беспрепятственное пересечение границы неправомерной выгоды в размере 6 000 долларов США. Второй - получение 5 300 долларов США
Напомним
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыли масштабную схему завладения нефтепродуктами ПАО "Укрнафта" и легализации средств от их реализации. Речь идет о завладении 100 000 тонн нефтепродуктов.