Приговор депутату Людмиле Марченко за взятку в размере 11,3 тысячи долларов оставили без изменений - САП

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений приговор народному депутату Людмиле Марченко, которую приговорили к 2 годам лишения свободы за получение 11,3 тысячи неправомерной выгоды. После оглашения приговора ее взяли под стражу непосредственно в зале суда, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.

Вместе с тем суд изменил наказание помощнице депутата Анастасии Колесник - вместо предыдущего приговора ей назначили штраф в размере 93,5 тысячи гривен.

Людмила Марченко признана виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, и ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года

Согласно материалам дела, депутат совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение обещала гражданам обеспечить принятие уполномоченными лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему "Шлях".

Следствием установлены два эпизода противоправной деятельности нардепа и ее помощницы. Первый - получение от гражданина за беспрепятственное пересечение границы неправомерной выгоды в размере 6 000 долларов США. Второй - получение 5 300 долларов США