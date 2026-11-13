Вирок нардепці Людмилі Марченко за хабар на 11,3 тисяч доларів залишили без змін - САП

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок народній депутатці Людмилі Марченко, яку засудили до 2 років позбавлення волі за отримання 11,3 тисячі неправомірної вигоди. Після оголошення вироку її взяли під варту безпосередньо в залі суду, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає УНН.

Разом з тим суд змінив покарання помічниці депутатки Анастасії Колеснік - замість попереднього вироку їй призначили штраф у розмірі 93,5 тисяч гривень.

Людмилу Марченко визнано винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, та призначено покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на три роки

Відповідно до матеріалів справи, депутат спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженими особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи "Шлях".

Слідством встановлено два епізоди протиправної діяльності нардепки та її помічниці. Перший - отримання від громадянина за безперешкодний перетин кордону неправомірної вигоди в розмірі 6 000 доларів США. Другий - отримання 5 300 доларів США