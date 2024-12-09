Президент Южной Кореи получил запрет на выезд из страны

Президенту Южной Кореи Юну Сок Йолу запретили выезд из страны из-за неудачной попытки ввести военное положение. Это вызвало уголовное расследование против него, а также усугубило политический кризис, на фоне которого все больше звучат призывы к его отставке.

Об этом пишет Reuters, передает УНН.

детали

Глава Офиса расследований коррупции среди чиновников о Донг-ун сообщил, что Юн Сок Йол получил запрет на выезд из страны. Представитель Министерства юстиции подтвердил исполнение этого решения. Президент также стал объектом уголовного расследования по обвинению в измене после неудачной попытки ввести военное положение, которое было отменено всего через шесть часов после голосования парламента против.

Политический кризис и требования отставки

Юн извинился за свои действия, но не подал в отставку, оставив свою судьбу на рассмотрение своей партии "Сила народа". Однако партия решила делегировать президентские полномочия премьер-министру, что вызвало конституционный кризис. Оппозиция настаивает на немедленном импичменте и привлечении президента к ответственности.

В то же время арест бывшего министра обороны Ким Ен Хена из-за его участия в попытке введения военного положения обострил конфликт. Многие высокопоставленные военные, в том числе исполняющий обязанности министра обороны, открыто заявили, что не будут выполнять аналогичные приказы в будущем.

Геополитическое влияние

Решение Юна объявить чрезвычайное положение вызвало протесты на улицах и вызвало обеспокоенность среди союзников Сеула. Министр обороны США Ллойд Остин отменил планы поездки в Южную Корею, а госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил своему корейскому коллеге, заявив, что ожидает одержать победу над демократическим процессом.

Отмечается, что США имеют 28 500 военных в Южной Корее, что является наследием Корейской войны 1950-1953 годов.

На фоне внутренних потрясений регион остается напряженным: Северная Корея оказывает военную помощь России в войне против Украины. Это усиливает проблемы безопасности и стабильности в регионе.

Экономические последствия

Политический кризис также представляет угрозу для четвертой по величине экономики Азии. Оппозиция предупреждает о возможных необратимых последствиях для финансовых рынков, тогда как правительственные ведомства уже активизировали планы для стабилизации ситуации до конца декабря.

Перспективы развития

Кризис в Южной Корее находится на критическом этапе. С одной стороны, растет давление на Юна подать в отставку, а с другой — партия президента создает рабочую группу для упорядоченного перехода власти. В обществе и среди экспертов продолжается дискуссия о том, способен ли премьер-министр выполнять функции главы государства.

Судьба президента Юна пока остается неопределенной.

Напомним

Офицер спецназа раскрыл правду о скандальном рейде в парламент Южной Кореи. Он заявил, что солдаты действовали по приказу бывшего министра обороны, который впоследствии подал в отставку.