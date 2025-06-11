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Президент Румынии Дан посетит Украину: что в повестке дня

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Никушор Дан примет участие в саммите в Одессе, где подтвердит поддержку Украины и обсудит безопасность в Черном море. Также запланирована трехсторонняя встреча с Молдовой.

Президент Румынии Дан посетит Украину: что в повестке дня

Президент Румынии Никушор Дан сегодня посещает Украину, где запланировано его участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа в Одессе, сообщили в офисе президента страны, пишет УНН.

Президент Румынии Никушор Дан примет участие в среду, 11 июня 2025 года, в Одессе в четвертом саммите Украина - Юго-Восточная Европа, который проводит Президент Украины Владимир Зеленский

- сообщили в офисе румынского президента.

Во время встречи Никушор Дан, как указано, "подтвердит обязательства Румынии продолжать поддерживать Украину на всех уровнях, а также участвовать в усилиях для достижения справедливого и длительного мира, а также в усилиях, связанных с восстановлением".

Президент Румынии, по сообщению, также "подчеркнет важность сохранения единства и согласованного подхода во всем регионе, представленном на саммите, для общей безопасности европейского континента" и "подчеркнет необходимость уделять особое внимание Черному морю, в том числе с точки зрения безопасности торговых путей".

"Во время поездки в Одессу президент Никушор Дан также примет участие в трехсторонней встрече Румыния-Республика Молдова-Украина, во время которой он обсудит со своими коллегами важнейшие проекты взаимосвязи, особенно энергетической инфраструктуры, процесс вступления в Европейский Союз и сотрудничество в сфере обеспечения безопасности", - говорится в сообщении.

Президент Сербии Вучич посетит Украину впервые после начала полномасштабного вторжения россии 11.06.25, 12:34 • 1276 просмотров

Справочно

Формат Украина - Юго-Восточная Европа был основан в 2023 году в контексте агрессивной войны россии против Украины как региональная платформа для поддержки Украины, а также для совместной борьбы со сложными последствиями войны вблизи и последствиями для более широкого региона, который имеет общие интересы в сфере безопасности.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Европейский Союз
Румыния
Владимир Зеленский
Украина
Молдова
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