Президент Румунії Дан відвідає Україну: що у порядку денному

Президент Румунії Нікушор Дан сьогодні відвідує Україну, де запланована його участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа в Одесі, повідомили в офісі президента країни, пише УНН.

Президент Румунії Нікушор Дан візьме участь у середу, 11 червня 2025 року, в Одесі у четвертому саміті Україна - Південно-Східна Європа, який проводить Президент України Володимир Зеленський - повідомили в офісі румунського президента.

Під час зустрічі Нікушор Дан, як вказано, "підтвердить зобов’язання Румунії продовжувати підтримувати Україну на всіх рівнях, а також брати участь у зусиллях для досягнення справедливого та тривалого миру, а також у зусиллях, пов’язаних із відновленням".

Президент Румунії, за повідомленням, також "підкреслить важливість збереження єдності та узгодженого підходу в усьому регіоні, представленому на саміті, для загальної безпеки європейського континенту" і "наголосить на необхідності приділяти особливу увагу Чорному морю, в тому числі з точки зору безпеки торговельних шляхів".

"Під час поїздки до Одеси президент Нікушор Дан також візьме участь у тристоронній зустрічі Румунія-Республіка Молдова-Україна, під час якої він обговорить зі своїми колегами найважливіші проекти взаємозв’язку, особливо енергетичної інфраструктури, процес вступу до Європейського Союзу та співпрацю у сфері забезпечення безпеки", - ідеться у повідомленні.

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Довідково

Формат Україна - Південно-Східна Європа був започаткований у 2023 році в контексті агресійної війни росії проти України як регіональна платформа для підтримки України, а також для спільної боротьби зі складними наслідками війни поблизу та наслідками для ширшого регіону, який має спільні інтереси у сфері безпеки.