Президент провел разговор с Сырским о горячих точках на фронте и Умеровым об усилении ПВО

Главнокомандующий ВСУ доложил президенту о ситуации на наиболее горячих точках фронта. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в очередном обращении, пишет УНН.

Только что был доклад Главкома Сырского - о наиболее горячих точках фронта. Часов Яр и другие ключевые направления в Донецкой области: Покровское, Кураховское, а также Харьковщина - Купянское направление. Наши позиции, наши результаты - сказал президент.

Он поблагодарил солдат и командиров, все боевые подразделения, которые назвал "действительно точными и устойчивыми".

Также президент добавил, что Главком доложил о поражении целей на временно оккупированных территориях, отметив, что реализованы уже запланированные операции и идет подготовка к другим.

Российская армия должна нести потери ежедневно, и каждый такой день - российских потерь - приближает для нас такой нужный мир - добавил президент.

Он также сказал о разговоре министром обороны Умеровым, отметив ключевое - ПВО.

Мы делаем все возможное, контактируем со всеми возможными партнерами, чтобы увеличить защиту неба - увеличить количество и качество систем ПВО в руках наших воинов. Каждый лидер и каждая страна, которые в этом помогают, являются настоящими спасителями жизни - сказал Зеленский.

"Помощь США почувствуют воины на передовой и города, страдающие от российского террора", - Зеленский