Президент провел разговор с Сырским о горячих точках на фронте и Умеровым об усилении ПВО

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chasiv-yarЧасов Яр
kurakhoveКурахово
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
valerii-zaluzhnyiВалерий Залужный
donetskДонецк
kharkivХарьков
Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области
  •  59884 просмотра

Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  172768 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  248729 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  154083 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  127725 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  99947 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  102176 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207158 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237049 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233216 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Новости по теме
Президент провел разговор с Сырским о горячих точках на фронте и Умеровым об усилении ПВО

Президент провел разговор с Сырским о горячих точках на фронте и Умеровым об усилении ПВО

  •  4226 просмотра
Полицейский, попавший в скандал в столичном ресторане "Гудвайн", уволен

Полицейский, попавший в скандал в столичном ресторане "Гудвайн", уволен

  •  7706 просмотра
В ВМС подтвердили поражение российского корабля "коммуна"

В ВМС подтвердили поражение российского корабля "коммуна"

  •  14846 просмотра
В администрации показали последствия российского авиаудара по селу Казацкое на Херсонщине

В администрации показали последствия российского авиаудара по селу Казацкое на Херсонщине

  •  17854 просмотра
Начало недели в Украине будет дождливым, с грозами на юге - Укргидрометцентр

Начало недели в Украине будет дождливым, с грозами на юге - Укргидрометцентр

  •  16614 просмотра
Нападавших на полицейских задержали в Одесской области - МВД

Нападавших на полицейских задержали в Одесской области - МВД

  •  18463 просмотра
Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области

Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области
Эксклюзив

  •  59884 просмотра
Удар по Одесской области: количество пострадавших увеличилось до 4 человек - Кипер

Удар по Одесской области: количество пострадавших увеличилось до 4 человек - Кипер

  •  23996 просмотра
"Мы стоим вместе с украинцами, которые борются за свою свободную страну": Шольц приветствовал предоставление помощи Украине от США

"Мы стоим вместе с украинцами, которые борются за свою свободную страну": Шольц приветствовал предоставление помощи Украине от США

  •  22929 просмотра
Силы обороны отбили четыре штурма на Ореховском направлении и три в районе Старомайорского

Силы обороны отбили четыре штурма на Ореховском направлении и три в районе Старомайорского

  •  22439 просмотра

Популярные

В Харьков прибыла делегация представителей Дании, Эстонии, Франции, Швеции и высокопоставленных чиновников ООН

В Харьков прибыла делегация представителей Дании, Эстонии, Франции, Швеции и высокопоставленных чиновников ООН

  •  102285 просмотра
Ежедневно на контрольно-пропускных пунктах задерживают до 10 мужчин, которые пытаются незаконно пересечь границу - Демченко

Ежедневно на контрольно-пропускных пунктах задерживают до 10 мужчин, которые пытаются незаконно пересечь границу - Демченко

  •  52970 просмотра
Оккупанты обстреляли Харьков и около 15 населенных пунктов области: есть погибшие и раненые

Оккупанты обстреляли Харьков и около 15 населенных пунктов области: есть погибшие и раненые

  •  43172 просмотра
Блокада на границе с Польшей: в очередях находится около 1700 грузовиков

Блокада на границе с Польшей: в очередях находится около 1700 грузовиков

  •  35279 просмотра
Оккупанты перекрыли движение на Крымском мосту, сообщают о взрывах

Оккупанты перекрыли движение на Крымском мосту, сообщают о взрывах

  •  103377 просмотра

Публикации

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  248729 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  216497 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  265677 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  305171 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  408942 просмотра

Президент провел разговор с Сырским о горячих точках на фронте и Умеровым об усилении ПВО

Главнокомандующий ВСУ доложил президенту о ситуации на самых горячих участках фронта, среди которых Часов Яр, Покровское, Курахово Донецкой области и Купянское направление Харьковской области, а с министром обороны президент обсуждал усиление ПВО.

Война •   •  4226 просмотра
Президент провел разговор с Сырским о горячих точках на фронте и Умеровым об усилении ПВО

Полицейский, попавший в скандал в столичном ресторане "Гудвайн", уволен

Полицейского Виталия Манасяна уволили из Департамента стратегических расследований после того, как он устроил скандал в киевском ресторане "Гудвин", отказавшись покинуть зарезервированный столик и ведя себя грубо.

Общество •   •  7706 просмотра
Полицейский, попавший в скандал в столичном ресторане "Гудвайн", уволен

В ВМС подтвердили поражение российского корабля "коммуна"

Военно-морские силы Украины подтверждают удар по российскому кораблю "коммуна" в Крыму, который вывел его из строя.

Война •   •  14846 просмотра
В ВМС подтвердили поражение российского корабля "коммуна"

В администрации показали последствия российского авиаудара по селу Казацкое на Херсонщине

российский авиаудар по поселку Казацкое в Херсонской области разрушил подъезд 5-этажного дома и вызвал пожар в жилом доме, жертв среди гражданского населения нет.

Война •   •  17854 просмотра
В администрации показали последствия российского авиаудара по селу Казацкое на Херсонщине

Начало недели в Украине будет дождливым, с грозами на юге - Укргидрометцентр

В понедельник на большей части территории Украины будет облачная погода с дождями и грозами, за исключением северных и восточных областей.

Общество •   •  16614 просмотра
Начало недели в Украине будет дождливым, с грозами на юге - Укргидрометцентр

Нападавших на полицейских задержали в Одесской области - МВД

Двух военнослужащих, отца и сына в возрасте 52 и 26 лет, которые в Винницкой области убили одного полицейского и ранили другого, задержали в Одесской области.

Криминал и ЧП •   •  18463 просмотра
Нападавших на полицейских задержали в Одесской области - МВД

Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области

Задержаны двое мужчин, которые убили полицейского в Винницкой области Украины.

Криминал и ЧП •   •  59884 просмотра
Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области

Удар по Одесской области: количество пострадавших увеличилось до 4 человек - Кипер

российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по Одесской области, в результате чего погибли 4 человека, среди которых 3 мужчины и 1 женщина.

Война •   •  23996 просмотра
Удар по Одесской области: количество пострадавших увеличилось до 4 человек - Кипер

"Мы стоим вместе с украинцами, которые борются за свою свободную страну": Шольц приветствовал предоставление помощи Украине от США

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал решение Палаты представителей Конгресса США утвердить оборонную помощь Украине в размере $60 млрд.

Война •   •  22929 просмотра
"Мы стоим вместе с украинцами, которые борются за свою свободную страну": Шольц приветствовал предоставление помощи Украине от США

Силы обороны отбили четыре штурма на Ореховском направлении и три в районе Старомайорского

Силы обороны отбили четыре атаки в районе Ореховского, три в районе Старомайорска и одну в районе Роботино, враг продолжает попытки вытеснить ВСУ с позиций на юге.

Война •   •  22439 просмотра
Силы обороны отбили четыре штурма на Ореховском направлении и три в районе Старомайорского