"Помощь США почувствуют воины на передовой и города, страдающие от российского террора", - Зеленский

Помощь от США, которую получила Украина, - это весомый пакет, который почувствуют и наши воины на передовой, и наши города и села, которые страдают от российского террора. Об этом сказал президент Зеленский в вечернем обращении 20 апреля, передает УНН.

Детали

Надеюсь, что рассмотрение пакета в Сенате США и направление Президенту Байдену будут достаточно быстрыми сказал президент.

Кроме того, Зеленский отметил работников ГСЧС, полицейских и медицинских представителей, которые проявили себя больше всего в работе после российских ударов, помогая людям и защищая жизни.

"Особо отмечу... Днепр: Денис Михеев, Артем Серга, Дмитрий Николаенко - ребята из ГСЧС. Виталий Архипов - врач экстренной помощи на Днепровщине, Евгений Голицын - фельдшер "экстренки".



Также отмечу полицейских: Алексея Бондаренко, Виталия Андриянова. Спасибо вам! Карина Колисниченко - кинолог из Павлоградского поисково-спасательного отряда. Спасибо за каждую спасенную жизнь.



Одесса, ГСЧС: Юрий Сухоруков, Виталий Телегус и Артем Копечинский. Спасибо вам, ребята!



Чернигов: Артем Лысенко - пожарный, Вадим Авраменко, Максим Жилко - тоже работники ГСЧС в области, а также полицейские Андрей Вовк. Богдан Ткачук.



Спасибо! Спасибо и Наталье Носенок - медицинской сестре, которая действительно заботится о людях, действительно помогает отметил президент Зеленский.

Зеленский выразил благодарность Палате представителей США за одобрение помощи Украине