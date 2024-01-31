Президент Литвы предостерег Запад от возможной ловушки в случае переговоров с рф

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил опасения, что Запад может снова оказаться в ловушке российского "телефонного права", если мирные переговоры начнутся на условиях кремля, а не Украины. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Когда я вижу, что снова и снова, особенно в отношении положения на фронте, возникают пацифистские настроения, когда начинают говорить о мирных переговорах Я думаю, что мы снова попадаем в ту же ловушку и возвращаемся к вере в телефонное право, которое раньше имело место, а теперь это так называемые мирные переговоры, - заявил он во время дискуссии в Центре восточноевропейских исследований.

Детали

После начала вторжения москвы в Украину президент Франции Эммануэль Макрон в первые месяцы регулярно звонил "хозяину" кремля владимиру путину, пытаясь убедить его прекратить войну в соседней стране.

Однако позже французский лидер признал, что эти переговоры не дали никаких результатов. По мнению Науседы, в этом контексте Литва проводила "политику развеивания иллюзий".

Как было в случае с телефонным правом, так и в случае с мирными переговорами - россии нужна не сделка, а просто снова обмануть Запад, выиграть время, консолидировать свои силы и напасть на нас с новой силой. Возможно, на этот раз не только на Украину, но и на всех нас, - сказал президент Литвы.

По его словам, ЕС сейчас готовит 13-й пакет санкций против рф, но решения принимаются слишком медленно.

Говоря о безопасности Литвы и региона, Науседа подчеркнул, что он "крайне обеспокоен" тем, чтобы США, независимо от результатов выборов, сохранили свое внимание к ЕС.

Это нужно не Литве или Латвии, это то, что нужно всему ЕС. Мы не можем гарантировать этого сегодня, но нам не следует бояться каких-то апокалиптических сценариев того, что произойдет, если тот или иной человек выиграет выборы, - отметил президент Литвы.

Дополнение

Прогнозируется, что на выборах, которые состоятся в США в конце этого года, примут участие действующий президент страны Джо Байден и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Некоторые европейские политики и аналитики опасаются, что после победы последнего на выборах внимание США к ЕС может уменьшиться.

Науседа ответил на предупреждения Зеленского о том, что рф может напасть на страны Балтии