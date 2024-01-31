Президент Литвы предостерег Запад от возможной ловушки в случае переговоров с рф
Президент Литвы предупреждает, что мирные переговоры с россией на ее условиях могут снова загнать Запад в ловушку, позволив рф выиграть время и укрепить свои позиции.
Лапки в тепле: украинцы собрали более 2 миллионов гривен, чтобы согреть десятки тысяч бездомных животных
Украинцы собрали более 2 миллионов гривен, чтобы согреть десятки тысяч бездомных животных.
50-й обмен пленными: в Украину вернулись защитники "Азовстали", Змеиного и Херсона
Среди освобожденных из плена много защитников Мариуполя, находившихся на «Азовстале», острове Змеиный, Донецком, Запорожском, Харьковском, Луганском, Херсонском и Сумском направлениях.
ПС ВСУ предупредили о ракете на Кривой Рог
Военно-воздушные силы Украины предупредили о ракете на Кривой Рог.
Возглавлял фейковое "лесное хозяйство" на базе украинского предприятия: осужден коллаборант, который "хозяйничал" в оккупированном Купянске
Коллаборанта, который возглавлял фейковый департамент лесного хозяйства в оккупированном Купянске, приговорили к 9 годам лишения свободы за координацию бюджета и деятельности в поддержку российской оккупации.
россияне с дрона сбросили взрывчатку на супругов в Бериславе, они в больнице
Пара, которая ехала на мотоцикле в Бериславе Херсонской области, получила ранения, когда российские беспилотники сбросили на них взрывчатку.
"Наши дома. Возвращаем, несмотря ни на что": Зеленский заявил о возвращении 207 человек из плена
Президент Украины Зеленский объявил о возвращении из плена 207 человек.
Минобороны предотвратило поставку 362 тонн некачественных продуктов в воинские части
Благодаря проверкам складов Министерство обороны предотвратило поставку военным более 362 тонн некачественных продуктов питания, заблокировав попытки доставить испорченные продукты в одну из воинских частей на востоке Украины.
В Палате лордов Британии призывают правительство страны ускорить передачу Украине средства Абрамовича за продажу "Челси"
Палата лордов призывает правительство Великобритании ускорить перевод 2,5 миллиардов фунтов стерлингов с замороженного банковского счета Романа Абрамовича, вырученных от продажи футбольного клуба "Челси", в Украину.
Генсек НАТО о встрече со спикером Палаты представителей США: согласились с важностью месседжа путину, что он не выиграет войну в Украине
Генеральный секретарь НАТО и спикер Палаты представителей Конгресса США согласились с важностью послать путину четкий сигнал о том, что он не выиграет войну в Украине.