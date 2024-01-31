Президент Литви застеріг Захід від можливої пастки у разі переговорів із рф

Президент Литви Гітанас Науседа висловив побоювання, що Захід може знову опинитися в пастці російського "телефонного права", якщо мирні переговори почнуться на умовах кремля, а не України. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Коли я бачу, що знову і знову, особливо щодо становища на фронті, виникають пацифістські настрої, коли починають говорити про мирні переговори... Я думаю, що ми знову потрапляємо в ту саму пастку й повертаємося до віри в телефонне право, яке раніше мало місце, а тепер це так звані мирні переговори, - заявив він під час дискусії в Центрі східноєвропейських досліджень.

Деталі

Після початку вторгнення москви в Україну президент Франції Еммануель Макрон у перші місяці регулярно телефонував "господарю" кремля володимиру путіну, намагаючись переконати його припинити війну в сусідній країні.

Однак пізніше французький лідер визнав, що ці переговори не дали жодних результатів. На думку Науседи, у цьому контексті Литва проводила "політику розвіювання ілюзій".

Як було у випадку з телефонним правом, так і у випадку з мирними переговорами - росії потрібна не угода, а просто знову обдурити Захід, виграти час, консолідувати свої сили та напасти на нас з новою силою. Можливо, цього разу не тільки на Україну, а й на всіх нас, - сказав президент Литви.

За його словами, ЄС зараз готує 13-й пакет санкцій проти рф, але рішення ухвалюються надто повільно.

Говорячи про безпеку Литви та регіону, Науседа підкреслив, що він "вкрай стурбований" тим, щоб США, незалежно від результатів виборів, зберегли свою увагу до ЄС.

Це потрібно не Литві чи Латвії, це те, що потрібно всьому ЄС. Ми не можемо гарантувати цього сьогодні, але нам не слід боятися якихось апокаліптичних сценаріїв того, що станеться, якщо та чи інша людина виграє вибори, - зазначив президент Литви.

Доповнення

Прогнозується, що на виборах, що відбудуться у США наприкінці цього року, візьмуть участь чинний президент країни Джо Байден та кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. Деякі європейські політики та аналітики побоюються, що після перемоги останнього на виборах увага США до ЄС може зменшитись.

Науседа відповів на попередження Зеленського про те, що росія може напасти на країни Балтії