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Науседа відповів на попередження Зеленського про те, що росія може напасти на країни Балтії

Науседа відповів на попередження Зеленського про те, що росія може напасти на країни Балтії

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Якщо росія «зламає» Україну, то у неї дійсно з'являться інші цілі, тому допустити цього не можна. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, коментуючи слова Президента Володимира Зеленського про те, що рф може напасти на країни Балтії в 2028 році, передає УНН з посиланням на LRT.

Цитата

«Ви не можете не погодитися. Ми завжди говорили, що Україна – перший форпост свободи. Якби Україна була зламана, а ми вважаємо, що цього не станеться, то це були б інші цілі», - сказав Науседа.

Науседа додав, що в якості можливої наступної мети президент назвав Прибалтику та інші країни.

«На даний момент, ціною величезних зусиль і жертв Україна, дозвольте мені висловитися, виграє для нас час, щоб ми встигли підготуватися, щоб ми встигли ще більше зміцнити систему колективної оборони НАТО і зробити кроки по зміцнити нашу власну систему», - підкреслив Науседа.

Крім того, Науседа висловив упевненість в тому, що Україна переможе, а хребет росії там зламається.

Доповнення

Зеленський заявив, що росія розглядає різні сценарії війни на найближчі роки. Один з них - особливо небезпечний. Йдеться про те, що рф шукає можливості заморожування агресії, щоб адаптуватися. кремль зможе відновити розбитий військовий потенціал до 2028 року. У них буде достатньо сили атакувати інші країни.

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