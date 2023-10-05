Науседа відповів на попередження Зеленського про те, що росія може напасти на країни Балтії

Цитата

«Ви не можете не погодитися. Ми завжди говорили, що Україна – перший форпост свободи. Якби Україна була зламана, а ми вважаємо, що цього не станеться, то це були б інші цілі», - сказав Науседа.

Науседа додав, що в якості можливої наступної мети президент назвав Прибалтику та інші країни.

«На даний момент, ціною величезних зусиль і жертв Україна, дозвольте мені висловитися, виграє для нас час, щоб ми встигли підготуватися, щоб ми встигли ще більше зміцнити систему колективної оборони НАТО і зробити кроки по зміцнити нашу власну систему», - підкреслив Науседа.

Крім того, Науседа висловив упевненість в тому, що Україна переможе, а хребет росії там зламається.

Доповнення

Зеленський заявив, що росія розглядає різні сценарії війни на найближчі роки. Один з них - особливо небезпечний. Йдеться про те, що рф шукає можливості заморожування агресії, щоб адаптуватися. кремль зможе відновити розбитий військовий потенціал до 2028 року. У них буде достатньо сили атакувати інші країни.