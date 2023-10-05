Науседа ответил на предупреждения Зеленского о том, что рф может напасть на страны Балтии

КИЕВ. 5 октября. УНН. Если россия «сломает» Украину, то у нее действительно появятся другие цели, поэтом допустить этого нельзя. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя слова Президента Владимира Зеленского о том, что рф может напасть на страны Балтии в 2028 году, передает УНН со ссылкой на LRT.