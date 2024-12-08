Президент Грузии обсудила выборы с лидерами США и Франции в Париже
Киев • УНН
Саломе Зурабишвили выразила обеспокоенность по поводу нарушений на парламентских выборах во время визита в Париж. Оппозиция протестует против результатов, обвиняя власти в фальсификация и задержания активистов.
Президент Грузии обсудила парламентские выборы с лидерами США и Франции. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
Находясь в Париже на церемонии повторного открытия Собора Парижской Богоматери, Зурабишвили подчеркнула обеспокоенность из-за результатов Октябрьского голосования, принесшего победу правящей партии "Грузинская мечта", а также на репрессиях против протестующих. Она подчеркнула, что выборы имели нарушения.
Оппозиционные силы Грузии активно протестуют после выборов, обвиняя власти в похищении голосов и отступлении от европейского курса. Лидер крупнейшей оппозиционной партии вместе с несколькими однопартийцами был задержан во время демонстраций. В субботу оппозиция заявила, что одного из ее политиков избили во время полицейского рейда в партийном офисе.
"Просыпайся, Европа!" - Зурабишвили обнародовала кадры избиения протестующего в Тбилиси30 нояб. 2024, 12:27 • 21595 просмотров