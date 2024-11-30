"Просыпайся, Европа!" - Зурабишвили обнародовала кадры избиения протестующего в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Европу "проснуться" на фоне силовых подавлений прозападных акций протеста в Тбилиси, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

"Именно Европу и европейский идеал эти российские марионетки целенаправленно и жестоко разрушают на улицах Тбилиси. Просыпайся, Европа!"- написала президент в соцсети X, дополнив публикацию видео жестокого избиения силовиками одного из демонстрантов в ночь на субботу.

Напомним

28 ноября власти объявили о снятии с повестки дня до 2028 года вопроса открытия переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Это ожидаемо вызвало резкую реакцию сторонников евроинтергации - таких в Грузии, согласно последним опросам, примерно 90% избирателей.

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Масштабные протесты продолжаются в разных городах Грузии уже два дня. В Тбилиси демонстрантов разгоняет спецназ. Протестующие сопротивляются, несмотря на массовые задержания и жестокость силовиков. За две ночи в грузинской столице задержали 150 демонстрантов, 107 – только накануне. Число пострадавших также ушло на сотни. Среди них более 20 сотрудников СМИ.