Премьер Литвы назвала условие, при котором западные инструкторы могли бы поехать в Украину

Премьер Литвы Ингрида Шимоните убеждена, что западные военные инструкторы могли бы поехать в Украину для подготовки украинских солдат при условии обеспечения надлежащей ПВО. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Вильнюсе в пятницу, передает LRT, пишет УНН.

Детали

Шимоните отметила, что сейчас литовские военные инструкторы обучают украинских военных в Литве и других странах.

Можно ли было бы их обучать в Украине? С надлежащей противовоздушной обороной, безусловно, можно управлять этими рисками, - сказал премьер-министр.

Она также добавила, что в Украину могут быть направлены специалисты, которые помогут Киеву по кибербезопасности, разминированию и охране границы.

По словам Шимоните, слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе войск в Украину некоторые восприняли как предложение западным войскам принять участие в боевых действиях.

Есть разные формы помощи или способы привлечения. Я думаю, что президент Макрон сказал, и что является ключевым, это то, что мы не должны рисовать для себя красные линии, когда с другой стороны мы имеем человека, который не имеет красных линий и который имеет ядерную угрозу и размахивает ею через день, - сказала глава правительства Литвы.

Напомним

Говоря о поддержке Украины Западом, Макрон в конце февраля заявил, что не исключает возможности отправки войск союзников в Украину в будущем.

