Премьер Латвии поддержала отправку миссии НАТО в Украину для обучения ВСУ

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что поддерживает идею отправки войск НАТО в Украину для обучения украинских военных, после того, как президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что он не против такого шага. Об этом она сказала в интервью Bloomberg, передает УНН.

По словам премьера, она хотела бы, чтобы НАТО дошло до того момента, когда "мы будем проводить там тренировки", хотя она подчеркнула, что присутствие войск Организации Североатлантического договора внутри страны потребует консенсуса среди партнеров альянса.

"Если это предложение будет проработано и расширено, возможно, мы примем решение о проведении тренировок внутри страны", - заявила Силиня. Также добавила, что Рига хочет проанализировать, "как выглядит ситуация с точки зрения НАТО, а не только Латвии".

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По ее словам, отказ поддержать Украину и победа россии в войне будут иметь глобальные последствия, в том числе и для США.

"Если россия победит, эти последствия затронут весь мир, в частности Вашингтон, Соединенные Штаты, а не только Европу", - отметила латвийская чиновница.

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