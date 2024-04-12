Премьер Бельгии подтвердил расследование российской сети влияния в Европарламенте
Киев • УНН
Бельгийские власти начали расследование в отношении финансируемой москвой сети влияния в Европейском парламенте, которая платила евродепутатам за продвижение российской повестки дня. Сеть разоблачили чешские и польские спецслужбы накануне выборов в Европарламент.
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо подтвердил, что правоохранители начали расследование подозрений в коррупции после обнаружения финансируемой москвой сети влияния в Европейском парламенте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Brussels Times.
"Мы не можем допустить, чтобы эта угроза присутствовала среди нас", - заявил де Кроо. Он рассказал о том, как москва обратилась к нескольким членам Европейского парламента и заплатила им за продвижение российской повестки дня, всего за несколько месяцев до национальных и европейских выборов в июне.
Премьер-министр подтвердил, что бельгийские власти сейчас изучают дело о российском вмешательстве, которое было раскрыто в этом месяце в результате совместного расследования чешской и польской разведок.
Впрочем Кроо заявил, что не может сообщить никаких подробностей о том, кто и сколько евродепутатов находятся под следствием, поскольку эта информация является секретной.
По данным наших спецслужб, цели москвы понятны. Помочь выбрать больше пророссийских кандидатов в Европарламент и усилить пророссийский настрой в этой институции
Де Кроо также рассказал, что денежные платежи осуществлялись не в Бельгии, но вмешательство имело место - а значит, оно подлежит преследованию в Бельгии. Федеральный прокурор начал расследование на основании рассекреченного доклада бельгийских спецслужб, с которым ознакомился де Кроо.
"Поскольку Бельгия является местом расположения институтов ЕС, мы обязаны обеспечить право каждого гражданина на свободное и безопасное голосование. Но мы должны действовать на уровне ЕС. Нам нужно больше инструментов для борьбы с российской пропагандой и дезинформацией, - сказал он.
Также, как сообщается, эту тему обсудят на следующем Европейском совете, "чтобы выработать общую позицию". Выступая вместе с ним, министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб также подтвердила, что за последнее время Бельгия выслала ряд дипломатов, подозреваемых в шпионаже, а также дипломатов, аккредитованных при ЕС.
Напомним
Накануне июньских выборов в Европарламент чешская контрразведка разоблачила в Праге пророссийскую сеть влияния на евродепутатов, за которой стоял кум путина медведчук.
По данным источников УНН, эту сеть удалось разоблачить благодаря помощи Службы Безопасности Украины.
Сеть платила политикам деньги за восхваление россии и путина в европейских медиа, а также публиковала антиукраинские и антиевропейские материалы на собственном сайте "Голос Европы".
Сайт "Голос Европы" медведчук запустил вместе с бывшим генпродюсером телеканала "112 Украина" артемом марчевским.
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