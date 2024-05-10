Правоохранители разоблачили четырех мужчин, которые предлагали полковнику СБУ взятку в миллион долларов

Правоохранители разоблачили и задержали четырех человек, которые предлагали 1 млн долларов взятки одному из офицеров Главного следственного управления Службы безопасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Как пояснили в СБУ, фигуранты хотели, чтобы чиновник помог им осуществить рейдерский захват добывающей компании, которая владеет одним из крупнейших карьеров в Винницкой области.

Для этого сотрудник СБУ должен был безосновательно зарегистрировать уголовное производство против горного предприятия.

Все четверо рейдеров были задержаны "на горячем" при попытке передачи первой части взятки в одном из ресторанов столицы.

Во время обысков по местам жительства задержанных на территории столичного региона и в их автомобилях обнаружена компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами сделки.

На основании задокументированных фактов следователи Службы безопасности сообщили всем четырем задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц) - резюмировали в СБУ.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Чиновников Гоструда задержали на взятке в полмиллиона гривен

Дополнение

Следователи выяснили, что после открытия "дела" рейдеры планировали под видом понятых принять участие в обысках на территории компании, чтобы оценить ее технологические мощности

В дальнейшем они рассчитывали завладеть имуществом предприятия. И для этого просили дополнительного содействия должностного лица СБУ.

Впрочем, о полученном "предложении" полковник украинской спецслужбы сразу доложил своему руководству.

Напомним,

Чиновника Деснянской райгосадминистрации поймали с поличным во время получения взятки в размере 10 000 гривен за разрешение на незаконную торговлю алкоголем и сигаретами без разрешительных документов.