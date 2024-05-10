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Правоохоронці викрили чотирьох чоловіків, які пропонували полковнику СБУ хабар в мільйон доларів

Правоохоронці викрили чотирьох чоловіків, які пропонували полковнику СБУ хабар в мільйон доларів

Київ • УНН

 • 20624 перегляди

Чотирьох осіб було затримано на гарячому під час спроби дати хабар у розмірі 1 млн доларів США співробітнику СБУ за фальсифікацію кримінальної справи проти гірничодобувної компанії за спробу рейдерського захоплення.

Правоохоронці викрили та затримали чотирьох осіб, які пропонували 1 млн доларів хабаря одному з офіцерів Головного слідчого управління Служби безпеки. Про це пише УНН з посиланням на СБУ.

Деталі 

Як пояснили в СБУ, фігуранти хотіли, щоб посадовець допоміг їм здійснити рейдерське захоплення видобувної компанії, яка володіє одним з найбільших кар’єрів на Вінниччині.

Для цього співробітник СБУ мав безпідставно зареєструвати кримінальне провадження проти гірничого підприємства.

Всіх чотирьох рейдерів було затримано "на гарячому" під час спроби передачі першої частини хабаря в одному із ресторанів столиці.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих на території столичного регіону та в їхніх автомобілях виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами оборудки.

На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки повідомили всім чотирьом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб)

- резюмували в СБУ. 

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Посадовців Держпраці затримали на хабарі у пів мільйона гривень09.02.24, 09:09 • 26512 переглядiв

Доповнення

Слідчі з'ясували, що після відкриття "справи" рейдери планували під виглядом понятих взяти участь в обшуках на території компанії, щоб оцінити її технологічні потужності 

Надалі вони розраховували заволодіти майном підприємства. І для цього просили додаткового сприяння посадовця СБУ.

Втім, про отриману "пропозицію" полковник української спецслужби одразу доповів своєму керівництву.

Нагадаємо

Посадовця Деснянської райдержадміністрації спіймали на гарячому під час отримання хабаря у розмірі 10 000 гривень за дозвіл на незаконну торгівлю алкоголем та цигарками без дозвільних документів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Кримінал та НП
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