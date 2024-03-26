Правоохранители перекрыли международный канал поставки наркотиков в Европу: задержана группа преступников

Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры разоблачена группа, которая занималась поставками метадона из Украины в ЕС. В результате спецоперации в Киеве и Запорожье задержаны семь участников наркосиндиката. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, пишет УНН.

Сейчас семи участникам преступной схемы сообщено о подозрении в законченном покушении на контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305 Уголовного Кодекса Украины), - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, организовали наркобизнес житель Запорожья и двое его родственников, которые с началом полномасштабного вторжения выехали из Украины. Находясь на территории одной из стран ЕС, они организовали наркотрафик метадона из Запорожья за границу. Наркотики продавали наркозависимым иностранцам.

К наркобизнесу они привлекли супругов из Запорожья. На них возложили техническую сторону экспорта наркотиков из Украины: закупку "товара" у поставщиков из нескольких регионов нашего государства, поиски наркокурьеров, приобретение билетов и оформление документов для выезда за границу.

Отмечается, что один из курьеров был разоблачен при перевозке более 1 кг метадона международным авторейсом из Киева в Европу.

Правоохранители провели оперативное мероприятие, в ходе которого трое организаторов преступной схемы вернулись в Украину. Они и еще четыре участника группы были задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Во время обысков в помещениях и автомобилях участников схемы изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, черновые записи, денежные средства.

Напомним

На Волыни правоохранители обнаружили наркотические средства стоимостью в миллион гривен. Задержан организатор наркобизнеса и три его сообщника.