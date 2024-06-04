Повреждены агрофирма и два инфраструктурных объекта: оккупанты совершили 14 ударов дронами-камикадзе и применили артиллерию

Сегодня враг нанес 14 ударов дронами-камикадзе и совершил один артобстрел по Никопольщине. Повреждены агрофирма и два инфраструктурных объекта. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

14 ударов дронами-камикадзе и артобстрел пережила в течение дня Никопольщина. Оккупанты терроризировали Никополь, Мировскую и Покровскую общины. Повреждены Агрофирма и два инфраструктурных объекта. Погибших и пострадавших нет - сообщил Лысак.

Напомним

Российские войска совершили ракетную атаку на Криворожье в Днепропетровской области, в результате был ранен 69-летний мужчина и поврежден частный дом. Также в районе был сбит вражеский дрон.