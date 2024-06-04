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Пошкоджені агрофірма й два інфраструктурні об’єкти: окупанти здійснили 14 ударів дронами-камікадзе та застосували артилерію

Пошкоджені агрофірма й два інфраструктурні об’єкти: окупанти здійснили 14 ударів дронами-камікадзе та застосували артилерію

Київ • УНН

 • 28324 перегляди

Нікопольський район зазнав 14 ударів безпілотників камікадзе і артилерійського обстрілу, в результаті яких була пошкоджена агрофірма і два об'єкти інфраструктури.

Сьогодні ворог завдав 14 ударів дронами-камікадзе та здійснив один артобстріл по Нікопольщині. Пошкоджені агрофірма й два інфраструктурні об’єкти. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

14 ударів дронами-камікадзе та артобстріл пережила протягом дня Нікопольщина. Окупанти тероризували Нікополь, Мирівську та Покровську громади. Пошкоджені агрофірма й два інфраструктурні об’єкти. Загиблих і постраждалих немає 

- повідомив Лисак.

Нагадаємо

Російські війська здійснили ракетну атаку на Криворіжжя у Дніпропетровській області, у результаті був поранений 69-річний чоловік і пошкоджений приватний будинок. Також у районі було збито ворожий дрон.

Павло Башинський

Павло Башинський

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