Пошкоджені агрофірма й два інфраструктурні об’єкти: окупанти здійснили 14 ударів дронами-камікадзе та застосували артилерію
Київ • УНН
Нікопольський район зазнав 14 ударів безпілотників камікадзе і артилерійського обстрілу, в результаті яких була пошкоджена агрофірма і два об'єкти інфраструктури.
Сьогодні ворог завдав 14 ударів дронами-камікадзе та здійснив один артобстріл по Нікопольщині. Пошкоджені агрофірма й два інфраструктурні об’єкти. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
14 ударів дронами-камікадзе та артобстріл пережила протягом дня Нікопольщина. Окупанти тероризували Нікополь, Мирівську та Покровську громади. Пошкоджені агрофірма й два інфраструктурні об’єкти. Загиблих і постраждалих немає
Нагадаємо
Російські війська здійснили ракетну атаку на Криворіжжя у Дніпропетровській області, у результаті був поранений 69-річний чоловік і пошкоджений приватний будинок. Також у районі було збито ворожий дрон.