Потребление электричества возросло, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит - Укрэнерго
Киев • УНН
В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит мощности после 11 массированных атак. Потребление электроэнергии выросло на 1,1%, действуют почасовые отключения во всех регионах.
Потребление электроэнергии в Украине в среду выросло на 1,1% по сравнению со вторником. Графики почасовых отключений света сегодня вынужденно применяются во всех регионах. Об этом сообщили в Укрэнерго, передает УНН.
Потребление остается высоким и соответствует сезонным показателям. Сегодня, 4 декабря, по состоянию на 6:00, его уровень был на 1,1% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня-во вторник
Вчера, 3 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован в дневное время. Он был на 3,3% ниже, чем максимум предыдущего рабочего дня — в понедельник, 2 декабря.
Отмечается, что после одиннадцати массированных атак россиян, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности. На энергообъектах продолжаются аварийные ремонты. Почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса сегодня вынужденно применяются во всех регионах.
Как сообщается, импорт электричества сегодня будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 10 218 МВт•ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 800 МВт.
Дополнение
3 декабря сообщалось, что сегодня Время применения и объем ограничений будут такими:
- для бытовых потребителей:
* 06:00 – 07:00 — одна очередь отключений
* 07:00 – 20:00 — две очереди отключений
• 20: 00 – 22:00 — одна очередь отключений
- для промышленности и бизнеса:
* 06:00 – 22:00 — применение графиков ограничения мощности