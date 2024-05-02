Постпред ООН при Украине намекнул, что Крымский мост исчезнет в этом году

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на разрушение Керченского моста уже к концу 2024 года. В соцсети X дипломат опубликовал иллюстрацию с различными мостами, где Крымский - отсутствует, сообщает УНН.

Детали

На иллюстрации Кислицы перечислены шесть "основных типов мостов на 2024 год": арочные, консольные, подвесные, вантовые, мосты со связанными арками и "Керченские мосты".

В первых пяти случаях показаны схематические иллюстрации мостов. А вот под подписью "Керченские мосты" - пустое место.

Под сообщением пользователи соцсети предположили, что постпред ООН намекнул на разрушение незаконно построенного моста.

Дополнение

В апреле The Guardian со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников в ГУР писал, что в этом году Украина хочет уничтожить крымский мост, поэтому спецслужбы уже готовятся к новой атаке.

Как отметил глава ГУР Кирилл Буданов, Крымский мост тщательно охраняется и защищается Россией, но украинские спецслужбы работают над этим вопросом, поскольку он остается важной целью для прерывания российских поставок.