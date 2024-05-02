Постпред ООН при Украине намекнул, что Крымский мост исчезнет в этом году

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  91230 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  120438 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  122183 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  118238 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  114617 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101608 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
1 мая 2024, 05:27  •  103939 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125450 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120289 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128416 просмотра

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Публикации

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29 апреля 2024, 11:08  •  259764 просмотра

Постпред ООН при Украине намекнул, что Крымский мост исчезнет в этом году

Посол ООН в Украине намекнул на возможное разрушение Керченского моста, соединяющего россию и Крым, до конца 2024 года, показав иллюстрацию без моста.

Война •   •  3153 просмотра
Постпред ООН при Украине намекнул, что Крымский мост исчезнет в этом году

Для доступа к российским активам нужно иметь юридические основания и политическую волю - Пышный

Украине нужны правовые основания и политическая воля для доступа к замороженным российским активам на сумму 300 миллиардов долларов для финансирования своей обороны и восстановления после российского вторжения.

Война •   •  2982 просмотра
Для доступа к российским активам нужно иметь юридические основания и политическую волю - Пышный

Ночная атака рф по Одессе: в больнице в сложном состоянии находится 32-летний мужчина

Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате которого 14 человек получили ранения, а 32-летний мужчина находится в тяжелом состоянии после операций.

Война •   •  4630 просмотра
Ночная атака рф по Одессе: в больнице в сложном состоянии находится 32-летний мужчина

Иностранные инвесторы в прошлом году вложили в экономику Украины половину от уровня 2022-го - Свириденко

В 2023 году иностранные инвесторы вложили в экономику Украины $4,25 млрд, что больше, чем в 2016-2017 годах, но составляет лишь половину от уровня 2022 года.

Экономика •   •  4056 просмотра
Иностранные инвесторы в прошлом году вложили в экономику Украины половину от уровня 2022-го - Свириденко

Кулеба: "россия уже находится в руках Китая"

По словам министра иностранных дел Украины Кулебы, у Китая есть рычаги влияния на россию. Китай может сделать больше, чтобы убедить рф изменить свое поведение.

политика •   •  6591 просмотра
Кулеба: "россия уже находится в руках Китая"

Уничтожено заказов на почти 3 млн грн: "Новая почта" сообщила о последствиях удара рф

Российские войска ударом повредили 15,5 тонн заказов на сумму почти 3 миллиона гривен.

Война •   •  6760 просмотра
Уничтожено заказов на почти 3 млн грн: "Новая почта" сообщила о последствиях удара рф

Российский беспилотник-разведчик "Орлан-10" уничтожили утром в Николаевской области

Российский разведывательный беспилотник "Орлан-10" был уничтожен в Николаевской области утром 2 мая, а накануне, 1 мая, украинские силы противовоздушной обороны сбили управляемую ракету, два ударных беспилотника "Шахед" и еще один беспилотник "Орлан-10" в южных районах Николаевской и Одесской областей.

Война •   •  6961 просмотра
Российский беспилотник-разведчик "Орлан-10" уничтожили утром в Николаевской области

Шторм во Франции унес жизни по меньшей мере одного человека

Ночной шторм на севере Франции вызвал оползни, в результате которых погибла 57-летняя женщина и пострадал ее сожитель, а также было повреждено несколько домов, что потребовало привлечения 56 пожарных.

Новости Мира •   •  5010 просмотра
Шторм во Франции унес жизни по меньшей мере одного человека

В результате удара рф по Одессе повреждена пожарная часть

Пожарная часть в Одессе получила значительные повреждения в результате ракетного обстрела города россией 1 мая, хотя спасатели не пострадали, поскольку во время обстрела находились в укрытии.

Война •   •  7273 просмотра
В результате удара рф по Одессе повреждена пожарная часть

Snapchat запускает новые функции: будет включать редактирование сообщения

Snapchat запускает новые функции, включая редактирование сообщений сначала для платных подписчиков, напоминания с искусственным интеллектом, эмодзи и реакции на картах, а также созданные искусственным интеллектом наряды для Bitmoji и фотофильтры.

Технологии •   •  10893 просмотра
Snapchat запускает новые функции: будет включать редактирование сообщения