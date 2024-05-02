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Постпред ООН при Украине намекнул, что Крымский мост исчезнет в этом году
Посол ООН в Украине намекнул на возможное разрушение Керченского моста, соединяющего россию и Крым, до конца 2024 года, показав иллюстрацию без моста.
Для доступа к российским активам нужно иметь юридические основания и политическую волю - Пышный
Украине нужны правовые основания и политическая воля для доступа к замороженным российским активам на сумму 300 миллиардов долларов для финансирования своей обороны и восстановления после российского вторжения.
Ночная атака рф по Одессе: в больнице в сложном состоянии находится 32-летний мужчина
Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате которого 14 человек получили ранения, а 32-летний мужчина находится в тяжелом состоянии после операций.
Иностранные инвесторы в прошлом году вложили в экономику Украины половину от уровня 2022-го - Свириденко
В 2023 году иностранные инвесторы вложили в экономику Украины $4,25 млрд, что больше, чем в 2016-2017 годах, но составляет лишь половину от уровня 2022 года.
Кулеба: "россия уже находится в руках Китая"
По словам министра иностранных дел Украины Кулебы, у Китая есть рычаги влияния на россию. Китай может сделать больше, чтобы убедить рф изменить свое поведение.
Уничтожено заказов на почти 3 млн грн: "Новая почта" сообщила о последствиях удара рф
Российские войска ударом повредили 15,5 тонн заказов на сумму почти 3 миллиона гривен.
Российский беспилотник-разведчик "Орлан-10" уничтожили утром в Николаевской области
Российский разведывательный беспилотник "Орлан-10" был уничтожен в Николаевской области утром 2 мая, а накануне, 1 мая, украинские силы противовоздушной обороны сбили управляемую ракету, два ударных беспилотника "Шахед" и еще один беспилотник "Орлан-10" в южных районах Николаевской и Одесской областей.
Шторм во Франции унес жизни по меньшей мере одного человека
Ночной шторм на севере Франции вызвал оползни, в результате которых погибла 57-летняя женщина и пострадал ее сожитель, а также было повреждено несколько домов, что потребовало привлечения 56 пожарных.
В результате удара рф по Одессе повреждена пожарная часть
Пожарная часть в Одессе получила значительные повреждения в результате ракетного обстрела города россией 1 мая, хотя спасатели не пострадали, поскольку во время обстрела находились в укрытии.
Snapchat запускает новые функции: будет включать редактирование сообщения
Snapchat запускает новые функции, включая редактирование сообщений сначала для платных подписчиков, напоминания с искусственным интеллектом, эмодзи и реакции на картах, а также созданные искусственным интеллектом наряды для Bitmoji и фотофильтры.