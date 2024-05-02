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Постпред ООН при Україні натякнув, що Кримський міст зникне в цьому році

Постпред ООН при Україні натякнув, що Кримський міст зникне в цьому році

Київ • УНН

 • 33093 перегляди

Посол ООН в Україні натякнув на можливе руйнування Керченського мосту, що з'єднує росію і Крим, до кінця 2024 року, показавши ілюстрацію без мосту.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця  натякнув на руйнування Керченського мосту вже до кінця 2024 року. В соцмережі X дипломат опублікував ілюстрацію з різними  мостами, де Кримський  - відсутній, повідомляє УНН

Деталі 

На ілюстрації Кислиці перераховано шість "основних типів мостів на 2024 рік" : арочні, консольні, підвісні, вантові, мости зі зв'язаними арками та "Керченські мости".

У перших п'яти випадках показані схематичні ілюстрації мостів. А ось під підписом "Керченські мости" – порожнє місце.

Під дописом користувачі соцмережі припустили, що постпред ООН натякнув на руйнування незаконно збудованого мосту. 

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Доповнення 

У квітні The Guardian із посиланням на анонімних високопосадовців в ГУР  писав, що цьогоріч Україна хоче знищити кримський міст, тож спецслужби вже готуються до нової атаки. 

Як зауважив голова ГУР Кирило Буданов, Кримський міст ретельно охороняється і захищається росією, але українські спецслужби працюють над цим питанням, оскільки він залишається важливою ціллю для переривання російських поставок.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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