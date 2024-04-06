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Посредничества одной Турции мало для переговоров с рф - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для переговоров Украины с россией одной Турции недостаточно, и для посреднических усилий нужен мирный саммит с участием многих стран.
Мы немного заложники этой ситуации: Зеленский о пакете помощи от США
Президент Зеленский ожидает, что Украина получит критически важную военную помощь от США, несмотря на то, что является "заложником" внутренней политики США, и готов принять кредиты или отсроченную помощь, чтобы обеспечить выживание Украины и победу над российским вторжением.
На фронте состоялось 50 боевых столкновений, больше всего атак на Новопавловском и Бахмутском направлениях - Генштаб
За минувшие сутки украинские войска отбили многочисленные российские атаки на многих участках фронта. Также враг нанес 8 ракетных и 83 авиационных удара, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Зеленский заявил, что Украина готовит собственное оружие против российских КАБов
Украина разрабатывает собственное отечественное оружие против российских управляемых авиационных бомб (КАБ) в дополнение к использованию систем противовоздушной обороны и ожидает, что истребители F-16 улучшат ситуацию, как заявил президент Владимир Зеленский.
Украине желательно иметь 25 систем "Patriot", чтобы закрыть небо - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для полного прикрытия воздушного пространства Украины необходимо 25 систем ПВО Patriot по 6-8 батарей в каждой, как он отметил во время телемарафона.
Если нет мощного резерва на замену крепкой бригаде, то на следующий день у вас не будет какого-то города: Зеленский о ротации на фронте
Зеленский пояснил, что ротации в ВСУ есть на разных направлениях и не надо обобщать, что этого нет вообще. В то же время украинская армия имеет "мощный кулак" - сильные и профессиональные бригады, которым нужны более длинные ротации.
"Харьков сегодня защищен": Зеленский ответил на заявления рф относительно нового наступления на восток Украины
Украина имеет мощные линии обороны, которые защищают Харьков, и городу не угрожает опасность, несмотря на планы россии захватить его и весь восток страны, заявил президент Владимир Зеленский.
Зеленский: ВСУ не хватает боеприпасов для контрнаступления, хватает только для обороны
Украине не хватает боеприпасов для контрнаступления на Россию, и их достаточно только для обороны, заявил президент Владимир Зеленский.
Перезагрузка ТЦК началась еще в прошлом году - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что большинство представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки теперь являются военнослужащими с боевым опытом, что является частью перезагрузки этих центров, начатой в прошлом году с целью восстановления уважения к людям в погонах.
"Мы сможем получить положительное голосование": Зеленский о решении Конгресса США относительно помощи Украине
Президент Украины Зеленский ожидает, что Конгресс США одобрит масштабный пакет военной помощи, который имеет решающее значение для защиты Украины от возможных контрнаступательных действий России.