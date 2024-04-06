Посредничества одной Турции мало для переговоров с рф - Зеленский

Стамбул должен понимать, что Украине мало одной Турции для переговоров с Россией, Киев нуждается в большей международной поддержке. Об этом в эфире телемарафона заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Турция помогала нам с пленными. Это факт. Они хотят быть посредниками. Но президент Эрдоган должен знать, что нам мало одной Турции как посредника. Для нас формат саммита мира лучше. Я не думаю, что одна Турция сможет зажать политику путина - объяснил глава государства.

По его словам, Турция будет в списке стран, которые могут выполнять посредническую миссию.

Формат, который мы планируем сегодня по формуле, он очень сложный, потому что надо собрать много разных стран. Собрать их всех, найти формат, как идти дальше, согласиться с ним - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на присутствие примерно 100 стран на первом инаугурационном Саммите мира в Швейцарии.