Посол РФ в Минске о возвращении "вагнеровцев": Беларусь вернула россиян в соответствии с нормами права

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4 марта, 13:25 • 106950 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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 • 21842 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что “граждане России, ранее задержанные в Беларуси, возвращены на родину в строгом соответствии с нормами международного права”, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

“Передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь. Профессиональное взаимодействие органов прокуратуры наших стран помогло успешному обеспечению этой юридической процедуры”, — заявил Мезенцев ТАСС.

“Важно и значимо, что россияне вернулись на родную землю!”, — подчеркнул он, отметив, что “в заявлении Генеральной прокуратуры России представлена развернутая информация об основаниях возвращения 32 наших сограждан”.

Белорусская сторона сообщила о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан России по обвинению в подготовке теракта. Выступая 4 августа с посланием к народу и парламенту Беларуси, президент Александр Лукашенко заявил, что россияне были отправлены в его страну намеренно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что “российские граждане приехали проездом в Беларусь, они должны были улетать транзитом в другую страну, их пребывание никак не связано с самой Беларусью или с белорусскими делами”. Песков уточнил, что задержанные — сотрудники частного охранного предприятия.

Добавим, сегодня стало известно, что задержанные в Беларуси 32 боевика ЧВК “Вагнера” были возвращены в Российскую Федерацию. Данное решение вызвало негативную реакцию в Украине, в СНБО назвали данное решение - не дружественным шагом по отношению к Украине.

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